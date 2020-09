A szolnoki az első idegenbeli sikere volt a Szeged-Csanád GA-nak

A forduló előtt még második, otthon százszázalékos Szolnok ellen idegenben elért 2-0-s siker megint annak a mentalitásnak volt köszönhető, melyet a Szeged-Csanád GA NB II-es labdarúgócsapata a Siófok legyőzésekor is bemutatott.

Az NB II.-ben mindenki legyőzhet mindenkit.

A másodosztályban a technikás futball nem működik, ez inkább háborúhoz hasonlítható.

Az első megállapítást évek óta tudjuk, a második pedig a Kaposvár nemrég kinevezett edzőjének, a korábbi szövetségi kapitány Várhidi Péternek a szavai.

A két tétel pontosan beigazolódott a hétvégén. Az első a Siófok–Vasas mérkőzésen, amelyen a Szeged-Csanád GA által 2-1-re legyőzött Siófok a kéthetes szünetben megújulva, nagyszerű játékkal legyőzte a bajnokesélyes (?) Vasast 2-0-ra. A második pedig a szegediek szolnoki mérkőzésén pon­tosan látható volt: minden egyes labdáért, átvételért, négy­zetméterért meg kellett küzdeni – ez volt eddig a Szolnok jó szereplésének kulcsa, no meg a háromból három hazai győzelem.

És meglehet, ez lesz a Szegedé is. A csapat immár egymás után a második mérkőzésén mutatott olyan erényeket, amelyekre ebben a bajnokságban szükség van. Erő, agresszivitás, önbizalom, bátor támadójáték, párharcok megnyerése: ebben az osztályban ez az alap, és ezt a mentalitást átvette a csapat is.

Ennek hatására megvan az első idegenbeli győzelem, letudta az együttes az első kapott gól nélküli meccset, és egymás után kétszer tudott győzni. Jól szálltak be a cserék, Bitó Martin a második gól előtt remekül szólózott, Takács Tamás többször is veszélyeztette a kaput, Bitó lövése után pedig ott volt, ahol egy centernek lenni kell.

– Megérdemelten nyertük meg a mérkőzést, mert nagy akarással, szervezetten, egységesen védekeztünk, és ebből több ziccert is ki tudtunk alakítani. Hamarabb is eldőlhetett volna a találkozó, ha a második félidő elején a nagy ziccereinket értékesítjük. Elégedettek lehetünk az akarattal és a mentalitással is. A drukkerek végig segítettek minket, mellettünk álltak, és igen szép számmal voltak jelen, nekik is jár a három pont – ezek voltak Dobos Barna szavai a mérkőzés után, amelyek pontosan azt tükrözték, amit láttunk a szolnoki Tiszaligeti stadionban.

A szakember szót ejtett az ultráktól, nem véletlenül: közel hatvanan kísérték el a csapatot Szolnokra, és végigénekelték a meccset, biztatták a csapatot. Le a kalappal előttük, hazai hangulatot teremtettek.

A bajnokság állása

1. Debreceni VSC 8 5 2 1 17 – 6 17

2. Gyirmót 8 5 1 2 14 – 7 16

3. Békéscsaba 8 4 4 0 11 – 5 16

4. Szolnok 8 4 2 2 8 – 8 14

5. Nyíregyháza 8 4 1 3 6 – 5 13

6. Haladás 8 3 4 1 12 – 6 13

7. Pécs 8 3 4 1 9 – 4 13

8. Ajka 8 4 0 4 18 – 14 12

9. Budaörs 8 4 0 4 14 – 12 12

10. Soroksár 8 3 2 3 9 – 10 11

11. Dorog 7 3 2 2 7 – 9 11

12. Siófok 8 3 1 4 13 – 17 10

13. Vasas 8 2 4 2 13 – 12 10

14. Győr 8 2 3 3 13 – 11 9

15. Szeged 8 2 2 4 7 – 12 8

16. Kaposvár 8 1 5 2 10 – 10 8

17. Szentlőrinc 8 2 1 5 8 – 16 7

18. Debreceni EAC 8 2 0 6 7 – 15 6

19. Kazincbarcika 8 1 3 4 6 – 13 6

20. Csákvár 7 0 3 4 7 – 17 3