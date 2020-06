Örömmel hosszabbított egy évet

Újabb egy évvel meghosszabbította szerződését a Score­Goal Kecskemét NB I-es futsalcsapatával Tombácz Róbert: a szegedi játékos ugyanakkor nem távolodna el a Tiszaszigettől sem.

– Abszolút úgy érzem, hogy megtaláltam a helyemet Kecskeméten, így örömmel maradok még egy évet – mondta lapunknak Tombácz Róbert, akivel kapcsolatban csapata, a ScoreGoal Kecskemét futsalcsapat bejelentette, újabb egy évre szóló szerződést írtak alá. A korábban a magyar váloga­tottnál is számításba vett futsalkapus 2018-ban igazolt a kecskemétiekhez, így a harmadik évét kezdheti meg a következő szezonban.

Mint kitért rá, jövőre szeretnének előrébb végezni a csapattal a tízcsapatos NB I-ben.

– Csalóka lehet a helyezésünk, hiszen bár utolsó helyen álltunk, de csak két forduló telt el a rájátszásból, az alapszakaszt pedig tudtuk, hogy nem sokat jelent, ezért is érkeztek erősítések hozzánk a rájátszás kezdete előtt. A célunk az, hogy jövőre mindenképpen előrébb végezzünk, ha úgy sikerülnek az igazolási terveink, ahogy azt szeretnénk, akkor erre lesz is esélyünk – tette hozzá Tombácz Róbert.

A kapus ebben az idényben már nem szerepelt nagypályás mérkőzésen, erre nincs is lehetősége, hiszen az MLSZ előírása alapján az élvonalbeli futsalcsapatok kerettagjai közül csak két, 25 évnél idősebb játékos léphet pályára a nagypályás mér­­kőzésen. Tombácz legutóbb a Tiszasziget kapuját védte a megyei bajnokságban.

– Ez jövőre tovább halad, ugyanis már 24 év lesz a korhatár, de nálunk most az a rendelkezés, hogy nem is játszhat nagypályán a keret egyetlen tagja sem. Kecskeméten laktam, és úgy jártam át Szegedre dolgozni, ez a jövőben sem változik, de nem szeretnék eltávolodni a Tiszaszigettől sem, hiszen kapusedzője vagyok a csapatnak. Mindkét csapatnál remek közösség alakult ki, ezért is lenne nehéz elhagyni bármelyiket is – zárta Tombácz Róbert.