Remekül kezdett

Sorozatunkban az elmúlt futballhétvége legjobb Csongrád megyei gólszerzőjét mutatjuk be. Bár akadt mesternégyes is, Beretka Péterre korábban is esett már a választásunk, ezért a HFC támadója, Pleszkán Tibor a forduló gólvadásza.

Jól indította hódmezővásár­helyi karrierjét Pleszkán Ti­­bor: a támadó télen érkezett a kék-sárgákhoz az NB III-as Balatonlellétől, a Csongrád elleni duplát követően a Rösz­kének már háromszor köszönt be, így két meccsen ötször volt eredményes új csapatában.

– Minél eredményesebben szeretném segíteni a csapatot. Jólesik az embernek, ami­­kor az élet igazolja az erőfeszítéseit, örülök, hogy így tudtam kezdeni – kezdte Pleszkán Ti­­bor. A 29 éves csatár a Röszke ellen először egy kapusról kipattanó labdát pofozott ballal a kapuba, majd egy szöglet után Mezei Olivér be­­adását fejelte be, míg a harmadiknál ismét jobb oldali centerezést követően lábbal volt eredményes. A HFC számára fontos volt, hogy megnyerje a meccset, hiszen nagy harcban van a bajnoki címért. Ahhoz, hogy megelőzze az SZVSE-t, nem szabad hibáznia, eddig a kötelezőket hozta is Szűcs Róbert együttese.

– NB III-ban szeretnénk folytatni a következő szezont, ezt persze lehet tehernek is felfogni, de aki futballista, annak szerintem ezzel együtt kell tudnia élni. Nem tudunk mást tenni, a feladatra kell fókuszálnunk, tisztességesen felkészülünk, így lehet ezt abszolválni, az adott forma pedig megmutatja, ez elég volt-e, vagy sem – tette hozzá Pleszkán Tibor. Nem ő az első focista, aki Balatonlellén játszott, mielőtt a HFC-hez került volna, Katona Györggyel például együtt érkeztek Vásárhelyre.

– A lellei vezetőség más csatárokkal képzelte el a jövőt, Vásárhelyen pedig szerették volna, hogy jöjjek. A próbajátékot követően is úgy éreztem, ez a legjobb lehetőség a pályafutásom folytatására. Fura helyzetben vagyunk, nem a mi hatáskörünk, hogy mi lesz a folytatásban, de bármi lesz, mi igyekszünk alkalmazkodni hozzá – utalt Pleszkán Tibor arra, hogy hétvégén már nézők nélkül zajlottak a mérkőzések, és kérdéses, folytatódik-e a bajnokság.