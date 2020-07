Vásárhelyi előrelépés: a NICS-HSÚVC egyesületébe olvad a Hód Úszó SE

A még sikeresebb jövő érdekében egybeolvad a két hódmezővásárhelyi úszóklub, egész pontosan a NICS-HSÚVC-be olvad a Hód Úszó SE. Az erről szóló döntés a szándéknyilatkozatok alapján már csak formalitás lesz, az erők egyesítése új egyesületi nevet is hoz majd magával.

Komoly lépés várható a régió úszósportjában, hiszen július 15-én a két hódmezővásárhelyi egyesület közös küldöttgyűlést tart, ahol arról szavaznak, hogy a NICS-HSÚVC-be olvad a Hód Úszó SE. A két klub eggyé válása már többször szóba került, most pedig eljött a megegyezés ideje. Mindkét egyesület kiadott egy-egy szándéknyilatkozatot a tervről, így annak elfogadása már csak formalitás lesz. Információnk szerint ezzel a lépéssel összesen körülbelül 240 regisztrált úszó dolgozik majd tovább klubtársként.

– A cél egyszerű: szeretnénk a két egyesület erőit egyesítve küzdeni a sikerekért – kezdte a beszélgetést Szabó Attila, a Hód Úszó SE elnöke. – Ez az optimális megoldás az olyan tehetségek érdekében, mint például Ugrai Panna. Hiszünk benne, hogy együtt még jobb eredményeket érhetünk el, hiszen az egybeolvadás után egy nagyon ütős csapat jön létre, ami óriási fejlődés a régió sportéletében. Ez már többször szóba került korábban, de a múlt sérelmeit nem elemezném, spongyát rá, most csak előretekintünk! – fogalmazott a szakember.

A NICS-HSÚVC elnöke, Kenéz László is elmondta, hogy az egybeolvadás már napirenden volt egy ideje, és most eljött a megfelelő idő.

– Évek óta beszélünk erről, talán most a koronavírus-járvány okozta versenymentes időszak révén került jobban előtérbe. A Magyar Úszó Szövetség szakmai ajánlása is ezt a megoldást tartotta a legjobbnak. Olyan ígéretes versenyzők, mint Szőke Zita és Ugrai Panna küzdhetnek hamarosan közös célokért, ebből minden vásárhelyi tehetség profitál. Egyértelmű, hogy nevet kell változtatni, egyedül azt kötöttük ki, hogy a NICS névadó szponzorként marad, a többiben teljesen nyitottak vagyunk az ötletekre. A megbeszélések alapján a stábok nem változnak, csak szintén egybeolvadnak, így bővítés és leépítés sem várható, ez így korrekt. Változatlan feltételek mellett, de már egy zászló alatt dolgozhatunk tovább július 16-tól – nyilatkozta Kenéz László.