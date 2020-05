A járványhelyzet sem akadályozta meg a Naturtex-SZTE-Szedeákot abban, hogy megemlékezzen a tíz évvel ezelőtti B csoportos bajnoki címről. A csapat és a stáb tagjainak egy része egy videóbeszélgetésben elevenítette fel a 2010-es feljutást.

Mint arról lapunk is megemlékezett, 2010. május 21-én ünnepelhette a B csoportos bajnoki címet, így az A csoportos feljutást a Naturtex-SZTE-Szedeák, miután Bonyhádon is sikerült nyernie. Azóta, azaz tíz éve megszakítás nélkül a legjobbak között szerepel a csapat, a jubileumról pedig a klub is megemlékezett: a járványhelyzet miatt viszont nem személyesen, hanem az interneten, egy közös beszélgetéssel elevenedtek meg az évtizedes emlékek.

A beszélgetésben részt vett Bonifert Domonkos, a csapat akkori edzője, Méhes Gábor, a klub alelnöke, a játékosok közül pedig Gémes Levente, Molnár Miklós, Nyilas István, Simándi Árpád, Tanács Attila és Vida Máté volt jelen a virtuá­lis térben.

Közülük utóbbi kiemelte, bár a szezon közben érkezett, mégis zökkenőmentes volt a beilleszkedése, hiszen egy remek társaságba érkezett. Szintén az ő érkezését (valamint a szezon közben, a Jászberény elleni hazai győzelmet) emelte ki Molnár Miklós is, aki emlékeztetett: a szezon elején kicsit döcögött a Szedeák játéka, de Vida Máté csatlakozásával állt össze igazán a csapat. A remek idényt futott Gémes Levente kiemelte, úgy érezte, a Bonyhád elbizakodott volt a találkozó előtt, és kissé lenézte a Szedeákot.

A levágott hálót azóta is őrzi Nyilas István, aki kiemelte, minden mérkőzésen akadt valaki, aki azt a pluszt hozzátette, ami a győzelemhez szükséges volt – Bonyhádra pedig nem éppen nyerni jártak az ellenfelek, nekik viszont tíz éve igazán simán sikerült megnyerni a sorsdöntő mérkőzést.

Lapunk egykori munkatársa, Méhes Gábor pedig azt az emléket osztotta meg, amikor a madridi labdarúgó Bajnokok Ligája-döntőről (Bayern München–Internazionale 0-2) hazaérkezve, mezbe öltözve várta a vasútállomáson a csapat, hiszen ő maga nem lehetett ott a bonyhádi mérkőzésen, ahol eldőlt, hogy újból az A csoportban szerepelhet a Szedeák.

A klub a későbbiekben mindenképp szeretné pótolni az eseményt, és személyesen is megemlékezne az évfordulóról, a teljes beszélgetést pedig a Naturtex-SZTE-Szedeák Facebook-oldalán bárki megtekintheti.