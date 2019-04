Megvan! Drámai végjáték után Magyar Kupa-győztes a MOL-PICK Szeged!

Jorge Maqueda remekelt az első félidőben.

Nagy Péter súlyemelő is a PICK-nek szurkol Debrecenben.

Már Debrecen felé tartanak a szegedi szurkolók.

Férfi kézilabda, magyarkupa, döntő, Debrecen, Főnix csarnok 6000 néző. Vezette: Kiss, Bíró.Sterbik - Marguc, Nagy L. 7, Blagotinsek 1, Terzic, Nenadics 1, Manaszkov.Mikler (kapus), Lékai 5, Gajic 5/4, Nilsson 2, Mackovsek 1, Ilics2,Mahé 1/1,Tönnesen, Strlek 3.David Davis.Alilovic - Sostaric 3, Maqueda 7, Bombac 6, Bámhidi 1, Zsitnyikov, Källman.Sego (kapus), Gaber 1, Canellas 2, Kaspárek, Sigurmannsson 4/1, Blazevic, Balogh 2/2, Bodó 2.Juan Carlos Pastor.7/5, ill. 4/38, ill. 12 perc.Időt kér a Szeged! 39 másodperc. Nagy L. 2 percet kap! 23 másodperc hátra, emberelőny, Sigurmannsson a szélről, Sterbik kiüti. Öt másodperc, időt kér a Veszprém. Sterbik előpre dobja a labdát, Mahé lő, Alilovic véd könnyedén! Megvan!Elveszik a Szegedtől a labdát, Nagy, 27-28.Veszprémi hetes, Canellas 2 perc. Mahé, 26-28.Maquedánál látnak belemenést, Ilics, 25-28. Sterbik véd nagyot.Alilovic véd! Mehet a Szeged!Bombac, 24-28.Bodó eladja, Lékai, 24-27.Gaber eladja, Lékai büntetett, 22-27. Mackovsek egy eladott labda után, 23-27.Jó a blokk, Alilovic vetődik rá. Sterbik véd.Gaber vágja be, kellett, 21-26. Sigurmannsson az üres kapuba, 21-27.Blagotinsek kap 2 percet.Bodó emelkedik, 20-25. Nagy válaszol, 21-25.Elveszik ma Szegedtől, Nagy L., 20-24. Källman 2 percet kap.BODÓ! Bomba! 18-24. Strlek a szélről, 19-24.MAQUEDA! 18-23. Bánhidi kap pirosat! Hetes. Gajic fölé lövi!Maqueda mellé ejt. Alilovic véd.Bombac mellé.Strlek nem, 18-22. Időt kér a Szeged!Bodó szerzett labdát! Bravó! Zeng a "Pick Szeged!"Elveszik a Szegedtől.Sterbik véd. Veszprémi hetes. Gajic, 17-22.Blagotinsek beállóból, 16-22.Micsoda passz! Bombac, majd Bánhidi, 15-22.Bombac remek csel, de fölé. Elcseréli magát a Szeged. 2 perc Blazevicsnek. Megszerzi a labdát a Szeged, visszaadják, Strlek, 15-21.Nagy a kapufára, Sigurmannsson az üres kapuba, 13-21. Nilsson vetődik be, 14-21.Canellas szerzett labdát, üres a kapu, Maqueda, 13-20.Terzic kap 2 percet. Canellas eladja, Alilovic véd, Sostaric bevágja, 13-19.Zsitnyikov ront, Gajic, 13-18.Bombac talpról, 11-18. Lékai tört be, 12-18.Nagy László vágja be, 11-17.A Veszprém kezd. Alilovic védéssel indult a második félidő. Sterbik is véd.Mackovsek megy bele Maquedába. Időt kér a Szeged. 16 másodperc még a félidőből. Bombac vágja be a pipába, 10-17. Ez a félidő!Marguc kapufára dobja a ziccert. Bánhidi a kapufára dobja.Blagotinsek harcol ki hetest, jön Sego. Gajic, 10-16. Mikler véd.Újabb labdaszerzés, Canellas, 9-16. Időt kér a Veszprém. Blazevic kap 2 percet.Alilovic véd, Bombac indít, Sostaric ront, de marad a Szegednél, Maqueda, 9-15.Bombac tört be, 9-14.Nilsson válik le, 9-13.Újabb Alilovic bravúr. Manaszkov csinálja a feszkót, feneyeti Blazevicset. Áll a játék! Bombac harcol ki hetest. Balogh, 8-.13.Maqueda telibe a kapufát.Alilovic lábbal tolja ki!Canellas, a szokásos, okos! 8-12.Alilovic véd!Bánhidi harcol ki hetest, Balogh, 8-11.Ilics vágja be, 8-10Eladja a labdát a Veszprém, Sigurmannsson, 7-10.Lékai elveszíti a labdát. Maqueda ejt, 7-9. Időt kér a Veszprém.Lékai a testek mellett, 7-8. Remek akció, Bánhidit rántják le, hetes. Sigurmannsson, kihagyja.Maqueda, Sterbik kezét beviszi, majd ismét Maqueda, 6-8.Nagy fölé, Sostaric teker, 5-6. Nenadics talpról, 6-6.Nagy László eddig nagyon él, 5-5. Bombac hatalmas csel, de sokkal fölé.Maqueda rosszul passzol.Alilovic véd, indít, Sostaric, 3-5. Nagy egy csel után, 4-5.Marguc lövését védi Alilovic, Bombac, 3-4.Zsitnyikov rosszul passzol. Alilovic hatalmas védése. Majd Sterbik is véd.Alilovic véd, majd Manaszkov ellépi.Terzic kap 2 percet. Szegedi hetes, Sigurmannsson, 3-3.Bombac tört be, 2-2. Maqueda kap két percet. Nenadics harcol ki hetest. Gajic, 3-2.Veszprémi hetes, Gajic, Alilovic lábai között, 2-1.Nagy László, 1-1.A Szeged kezd. Maqueda-bomba, 0-1.Marin Sego és Bodó Richárd is megkapja a díjat, Sego lett a legjobb külföldi, Bodó a legjobb játékos 2018-ban.Felrobban a Főnix. Källman a keretben!"Nincs más hátra, mint csak előre!" - szólt a szpíker. És tényleg, hiszen a Csak előre a MOL-PICK Szeged jelszava.Videón a csapatok melegítése.15.27: Mindkét tábor már hangol.Pályán a MOL-PICK Szeged. Jonas Källman az élen, a svéd klasszis egyelőre nincs a jegyzőkönyvben, csakúgy, mint Pedro neve sem szerepel, így a melegítés végéig dől el, hogy ki lép kettejük közül a pályára a döntőben.A Balatonfüred lett a bronzérmes, miután 21-20-ra nyert a Dabas ellen.Felhős időre ébredt Debrecen. Üdvözlünk mindenkit a cívis városból, 16 órakor jön a várva várt meccs, a MOL-PICK Szeged-Telekom Veszprém magyarkupa döntő. Több mint ezer szegedi szurkoló buzdítja majd a csapatot, így kellő erőt kapnak a kékek, hogy sikerüljön a bravúr.Sokan már itt voltak szombaton is, amikor az elődöntőben 33-26-ra nyert a Szeged a Balatonfüred ellen. Este rengeteg sétáltak, és gyönyörködtek Máté Bence fotó kiállításában, amely Debrecen főterén található. A pusztaszeri származású természetfotóssal több szegedi szurkoló is fotót készített, ő pedig sok sikert kívánt a csapatnak. Két éve éppen egy csongrádi osztályt is fotózott, akik neveztek a MOL-PICK Szeged egyik játékára, így ismeri a szegedi kézilabdacsapatot.