Minden poszton erősített az SZVSE - A SZEOL SC-ből hárman is csatlakoztak

Ismerősök lesznek. Végh Ariel (labdával) újra együtt futballozhat több korábbi csapattársával az SZVSE-ben. FOTÓ: FRANK YVETTE

Az utóbbi két évtized legjobb eredményét érte el az SZVSE az­­zal, hogy a megyei I. osztályban bronzérmet szerzett: a csapat remek tavaszt produkált, így méltón ünnepelhette centenáriumát, hiszen éppen 100 éve alapították meg a klubot.A következő idénynek ha­­son­­ló célokkal vágnának ne­­ki a Vasutasok, akik tegnap találkoztak először a nyári pi­henőt követően. Az edzéseket to­­vábbra is Kelemen Balázs vezeti, aki az új szezonban is játékos-edzőként irányít. Ami a keretet illeti, eddig senki sem távozott a klubtól, viszont minden csapatrészbe érkezett már új labdarúgó, méghozzá mind a négyen a SZEOL SC-hez kötődnek, és szintén közös pont az is, hogy egyaránt rendelkeznek magasabb osztálybeli tapasztalatokkal.Az NB III-tól visszalépő szegedi klubtól a kapuba Leindler Domonkos, a középpályára Pócs Tamás, míg a támadósorba Beretka Péter érkezett. Hozzájuk csatlakozik egy régi csapattárs is, a legutóbb Makón futballozó, a játékot újrakezdő Hacker Bence is évekig a SZEOL SC-t erősítette, rá a védelemben számíthatnak az SZVSE-nél.– Jól szerepeltünk tavasszal, ezt szeretnénk folytatni az új szezonban is. A célunk az, hogy ismét az érmes helyekért küzdjünk a következő szezonban. Nem zárható ki, hogy érkeznek még labdarúgók, hiszen a Szeged–Csanád Grosics Akadémiával kötött együttműködés értelmében főképp ifjúsági já­­té­kosok kerülhetnek hozzánk – mondta Kelemen Balázs.Az SZVSE az első edzőmérkőzését július 24-én Kiskundorozsmán vívja a Grosics Akadé­mia U19-es csapatával, majd há­­rom nappal később a Békés megyei I. osztályban szereplő Orosházával gyakorol idegenben. Mivel a magyar kupa első fordulójában erőnyerő a csapat, így július 31-re még keresnek edzőpartnert.