Orrcsont pattant le, az algyői Sebők László a sürgősségin zárt

– Összefejeltem Papp Ádámmal egy légi párbaj során, majd be kellett mennem a sürgősségire. Nincs gond, nem tört el az orrom, lepattant belőle egy darab, ezzel nem tudnak mit kezdeni. Van egy szép monoklim, mint fénykoromban, kedden már tudtam edzeni is – mondta el állapotával kapcsolatban Sebők László, az Algyő SK játékos-edzője, aki így nem is tudta a helyszínen végigvárni a találkozót.



– Pénzváltó Bencének kellett beugrania középpályára, ő vérbeli védő, az a poszt picit idegen neki. Jernei Márkó ügyesen megoldotta, de eddig kevesebb szerephez jutott. Sok minden megváltozott a sérülésemmel, de elégedett lehetek az eredménnyel. Szigeten általában egygólos meccseket játszunk, a srácok helytálltak, megvolt a sanszunk, ez most így sikerült. Megmaradt a három pont, a Sziget izgulhat, hogy tud-e nyomás alatt teljesíteni, mi pedig csendben csináljuk a dolgunkat – tette hozzá Sebők László.