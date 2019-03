Pastor edző bízik a támadás javulásában: kétgólos előnyről várja a Plock elleni visszavágót a MOL-PICK

Pastor edző kemény meccsre és győzelemre számít. Fotó: Török János

– Nyertünk 22–20-ra, ez fontos mindenképpen. De úgy kell a meccshez állnunk, hogy ez most nulláról indul. Nagyon koncentráltnak kell lennünk, ez lesz a legfontosabb.– Nem! A kapitánynak pihennie kell, ezt írták elő az orvosok. Most a legfontosabb, hogy teljesen meggyógyuljon a háta, mert még komoly feladatok következnek számunkra.– A horvát beállós eltiltás miatt nem szerepelhetett az első meccsen. Vele masszívabb lesz a Wisla, hiszen támad és védekezik is egyben, remek a kapcsolata az irányítóval. Fontos játékos, így figyelnünk kell rá.– Kedden regeneráción vettek részt a srácok. Szerdán főként azokat az elemeket gyakoroltuk, amelyekben sokat hibáztunk Plockban. Csütörtökön a védekezést finomítottuk, ma a támadásvezetést vesszük elő. Holnap már az utolsó simításokat végezzük.– Úgy gondolom, hogy igen. A nagymeccsek előtt így teszünk, mert jó hatással van a keretre.– Azért rajtunk nagyobb nyomás van, mint az ellenfelünkön, így kicsit elbizonytalanodtak a játékosaink. Rossz döntéseket hoznak, ez koncentrációhiány. Ezt kell javítanunk, mert ha kevesebb labdát veszítünk, akkor a stabil falunk ellen nem sok esélye van egyik ellenfélnek sem.– Jorge az a játékos, aki minden meccsen szeretne jól játszani. Tudja, hogy most nem megy neki, éppen ezért beszélgettünk is vele, segítünk neki, hogy kikerüljön a gödörből. A túlzott akarat átcsapott görcsösséggé. Teljesen elbizonytalanodott, de ő képes magát megrázni, és ismét eredményesen játszani. Bodó Richárd is volt már hasonló helyzetben, ő is rosszul kezdett Plockban, de a hajrában fontos gólokat szerzett. Elég egy gól, amely átlendít egy játékost a holtponton.