PICK-játékosok is lesznek Algyőn

Jó idényt zárt a ContiTech FKSE-Algyő férfi kézilabdacsapata az NB I/B Keleti csoportjában, bronzérmes lett. A következő idényre július 29-es én kezdi meg a közös felkészülést Herbert Gábor vezetőedző csapata, de egyénileg már két héttel előtte egyénileg futnak a játékosok.– John András, Németh Gábor, Szabó Máté és Sunajko Stefán távozásával közel háromszáz gólt vesztünk el. Maradunk a saját utunkon, vagyis továbbra is szegedi és környéki játékosokkal képzeljük el a keretünket. Pál Ádám Komlóról, Bajorhegyi Ádám a DVTK-Egertől igazol hozzánk – számolt be Herbert.Vannak azonban további érkezők is az algyőieknél, a PICK Szeged utánpótlásából hatan kézilabdáznak majd kettős játékengedéllyel náluk.– A legnagyobb öröm, hogy megmarad a játékmozgás a PICK-től, így lesz hat fiatal onnan, akiknek komoly szerepet szánok. Nagy Martin, Csányi Richárd, Bajus Brunó, Lőrincz Marcell és Tőkés Martin lesz velünk, fél év ferencvárosi kaland után visszatér kölcsönben Tóth József, valamint felkerül az FKSE utánpótlásából Bajusz Gergő és Vass Péter – árulta el.Többen utánpótlás-válogatottnál töltik a nyarat, míg vannak, akik Kínában játszanak július végéig, így augusztus közepére lesz Herbert szerint valószínűleg egyenlő erőnlétű keretre. Addig a bajnoki csoport erőviszonyai is kialakulnak, így a célkitűzéssel még vár.