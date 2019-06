Szombaton emlékeznek a szegedi vízitelep 60. évfordulójára

Élet a vízitelep stégjén. Az elmúlt hat évtizedben rengetegen megfordultak itt – őket várják a megemlékezésen. FOTÓ: NKM SZEGED

Hatvan év. Ezalatt nagyon sok minden történt, és sok mindenki fordult meg a Felső Tisza-parti vízitelepen. A jeles évforduló kapcsán szombaton éppen azokat várják majd az ikonikus létesítménybe, akik valaha bármilyen kapcsolatban is voltak vele – kajakosokat, kenusokat, evezősöket, szabadidősportolókat egyaránt.– Mindenkit várunk, akik bár­mi­­lyen formában idetartoz­tak, vagy akik úgy érzik, még mindig idetartoznak: ez a vízitelep ünnepe lesz – mondta Petrovics Kálmán, az NKM Sze­­ged klub­igazgatója.– Tudjuk, hogy voltak, akik már 1958 őszén, 1959 tavaszán beköltöztek a létesítménybe, de a hivatalos átadás 1959 júniusa volt. Ezen az úton is nagy tisztelettel meghívunk mindenkit, akinek a hat évtized alatt köze volt a vízitelephez, mert ez mindannyiunk ünnepe. Természetesen külön meghívtuk az olimpiai, világ- és Európa-bajnoki érmeseinket, az egykori elnököket, többek között az alapítók egyikét, Balogh Artúrt, aztán Fignár Andrást, Vass Györgyöt, Dervarics Attilát vagy Vajda Attilát, illetve a kiemelt támogatók képviselőit. Szombaton 10 órától rendezzük a Tiszán a Hanzók Örs emlékversenyt, 13 órától sárkányhajó- és kajakpóló-bemutató lesz, majd 18 órától az ünnepi megemlékezés. Közben pedig egész nap megtekinthető a relikviák kiállítása.A fehéroroszországi Minszkben ma kezdődik az Európa Játékok kajakos, kenus eseménye hat számban, hat szegedivel. – Ki­­emelkedő eredményt értek el a sportolóink, hiszen ahol volt esély, ott hoztuk a válogatottságot. Sőt bónusz például Kárász Anna négyes szereplése, vagy Birkás Balázs K1 200 métere a négyes mellett. Nagy Bianka fantasztikus volt a két magabiztos sikerrel, Kiss Tamás tavaly picivel maradt el Bodonyi Andrástól, most picivel volt jobb, illetve Nádas Bence és Kuli István is egyértelmű volt az első válogatón – nyilatkozta Petrovics.