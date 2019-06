Sztanó kihagyja a vb-t

Fotó: Sztanó György Facebook-oldala

Sokáig úgy tűnt, hogy könyökműtétére a kazahsztáni világbajnokság után kerül sor, végül mégis kihagyja a vb-t a szentesiek kiválósága. A műtét a sportolás mellett a civil életét is könnyebbé teszi majd. A lapunk által 2016-ban és 2017-ben is Az év parasportolójának választott Sztanó bizakodva várta a világeseményt, mivel a Dubajban rendezett világkupán ezüstérmes lett a felnőttek között 59 kilogrammos súlycsoportban. Új célja most, hogy eddigi legerősebb fizikumát elérje új edzéstervének köszönhetően, amely jó alapja lehet jövőbeni feladatainak.