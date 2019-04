Történetük legjobb eredményére hajt a Goodwill Pharma Tisza Tollas SE

Remek formában várja a fordulót a szegedi csapat. Fotó: tisza se

A pécsi játéknapon három együttes szerepel, így a bronzérem, ezzel pedig a történelmi dobogós helyezés már biztos, ám a szegediek szeretnének „fényesíteni" ezen.– A rájátszásba visszük magunkkal az alapszakasz eredményeit, ahol a debrecenieket megvertük, így az előnyből a hétvégén elég lesz megtartani valamennyit – mondta Pápai Miklós, a klub vezetője. A szegediek a Debreceni Tollaslabda Club ellen 6–3-ra győztek az alapszakaszban, tehát egy 5–4-es vereség is ezüstérmet érne még.– Az már most biztos, hogy a Tisza SE számára különleges ez az év, hiszen egyszer sem fordult még elő, hogy mindhárom csapatunk éremmel zárjon az országos bajnokságban. Fallabdában a nők másodikok, a férfiak harmadikok lettek, most pedig a tollaslabdázók vegyes csapata is érmet szerez. Remélem, ezüstöt – tette hozzá.A rájátszás harmadik résztvevője, a házigazda pécsi Multi Alarm SE címvédése borítékolható, mögöttük lesz érdekes a küzdelem. A csapatbajnokságban egy meccsen belül három férfi és két női egyéni, két férfi, egy női és egy vegyes páros összecsapást rendeznek.A szegediek várhatóan a Piliszky András, Pápai Balázs, Bálint Máté, Pápai Bálint, Didi Purwanto, Kőműves Csongor, Kereszti Zoltán, Dian Ayu Mayasari, Bozsogi Anna, Bozsogi Mira, Kószó Mira, Dudás Nelli összeállításban utaznak.– Valóban elég egy szűk vereség a Debrecen ellen a második helyhez, de mi úgy készülünk, hogy másodszor is legyőzzük őket – fogalmazott Piliszky András, a Goodwill Pharma Tisza Tollas SE válogatott és magyar bajnok sportolója. – A pécsiek ellen is szeretnénk megfogni egy-két meccset, de a lényeg az, hogy az ezüstérmet megszerezzük – tette hozzá.