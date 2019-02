Tűkön ültek a Szedeákot várva Domaszéken - fotók, videó

A név nem, csak a helyszín változott. Ezúttal is a Bálint Sándor iskolába látogatott el a Naturtex-SZTE-Szedeák egy közös tesiórára. Lapunk és a klub közös kezdeményezésének eredményeként ugyanakkor nem Tápén, hanem Domaszéken mozogtak együtt a helyi suli hetedik osztályos tanulóival az NB I/A csoportos kosárlabdázók. A gárda csapatkapitánya, Juhos Levente pár napja még a magyar válogatott világbajnoki selejtezőire készült, ám az erőcsatár kitért rá: ők sem számítottak ekkora szeretetre, amit a domaszéki gyerekektől kaptak. Zengett a csarnok, a tapsrudak olykor belefáradtak feladatukba, miközben a kosarasok pimaszul eldugták a labdát a kicsik elől az első játékos feladat során.– Mikor meghallottuk, hogy hozzánk jön a Szedeák, az egész osztály tűkön ült, úgy vártuk a csapatot. Rendszeresen járok a csapat meccseire, a kedvencem az irányító Marko Boltics, hiszen én magam is ezen a poszton szerepelek – mondta a domaszéki tanuló, Bakos Roland. Szó se róla, az iskolások között akadtak ügyes gyerekek, ez a zsákolásos feladatnál is látszott, hogy páran jó barátságot ápolnak a labdával.Nem csupán a gyerekek, hanem a Szedeák U18-as játékosa, Balogh Szilárd számára is különleges délelőtt volt ez, hiszen a fiatal kosaras éppen Domaszékről indult. Elárulta, mikor megtudta, hogy csapata odalátogat, ahol először pattogtatott kosárlabdával, kérte a jelenlegi iskolától és a klubvezetéstől is, hogy vehessen részt a tesiórán.Ezúttal is számtalan közös fotó készült, a csapatképeket pedig minden gyerkőc igyekezett aláíratni Suloviccsal, Ponjaviccsal vagy éppen a szegediek magyarjaival, Révész Ádámmal és Wirth Ádámmal. Egy biztos, a Szedeák ezúttal is felejthetetlen élményt szerzett, Domaszéken pedig sokáig fogják emlegetni ezt a napot.