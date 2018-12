Djokovic a győztes az európai hírügynökségek voksolásán

A voksoláson az idén Wimbledonban és a US Openen is győztes szerb teniszező - aki 2011 és 2015 után harmadszor nyerte a szavazást - a horvátok aranylabdás futballistáját, Luka Modricot előzte meg, harmadik helyen pedig az idén ötödször Forma-1-es világbajnok Lewis Hamilton zárt. A phjongcshangi téli olimpia legjobbjai közül öten is megtalálhatók az első tízben, de a legjobb háromba nem volt esélyük bekerülni. Az 1958 óta megrendezett szavazáson - amelyen idén 23 hírügynökség vett részt - a csúcstartó a teniszező Roger Federer öt elsőséggel. Európa legjobb sportolói 2018-ban az európai hírügynökségek szerint: 1. Novak Djokovic (szerb, tenisz) 145 pont 2. Luka Modric (horvát, labdarúgás) 132 3. Lewis Hamilton (brit, Forma-1) 114 4. Ester Ledecka (cseh, alpesi sí/hódeszka) 74 5. Martin Fourcade (francia, sílövészet) 69 6. Marcel Hirscher (osztrák, alpesi sí) 67 7. Marit Björgen (norvég, sífutás) 59 8. Antoine Griezmann (francia, labdarúgás) 43 9. Kevin Mayer (francia, atlétika) 40 10. Simona Halep (román, tenisz) és Kamil Stoch (lengyel, síugrás) 39-39