Roland Garros - Babos Timiék a bajnokok párosban

Babos Tímea és Kristina Mladenovic nyerte meg a női párosok versenyét a francia nyílt teniszbajnokságon, mivel a vasárnapi döntőben két szettben legyőzte a kínai Tuan Jing-jinget és Cseng Szaj-szajt. A második helyen kiemelt magyar, francia duó sorozatban harmadik Grand Slam-döntőjére készült, az előző kettőt azonban elvesztette. Párosuk eddig egy GS-trófeát gyűjtött, a tavalyi Australian Openen, majd Wimbledonban és idén Ausztráliában is kikapott a fináléban. Babos és Mladenovic először jutott el a Roland Garros döntőjébe együtt, a francia teniszező azonban már megízlelhette a siker ízét a Philippe Chatrier Stadionban, 2016-ban ugyanis honfitársával, Caroline Garciával elhódította a serleget. Az ellenfél jóformán ismeretlen volt Babosék számára, mivel eddig csak egyesben találkoztak az ázsiai duó tagjaival, akiknek ez csak a második tornájuk együtt.



Előzőleg néhány éve egy kisebb ITF-versenyen indultak egymás oldalán. A 29 éves Tuan a 68. helyen állt a páros világranglistán, és négy tornagyőzelemnél tartott, míg négy esztendővel fiatalabb partnere a 101. - de volt 15. is -, és hat trófeát gyűjtött ebben a műfajban. A párosban kétszeres WTA-világbajnok Babost az is motiválhatta, hogy ő az első magyar teniszező, aki juniorként és a felnőttek között is legalább egyszer bejutott valamennyi Grand Slam-torna fináléjába. A Roland Garroson korábban csak egyszer, 1986-ban volt magyar döntős női párosban. Akkor Temesvári Andrea és Martina Navratilova a Steffi Graf, Gabriela Sabatini kettőst verte 6:1, 6:2-re. A vasárnapi finálé nyitányán a páros ranglistán 5. soproni játékos könnyedén hozta az adogatását, majd így tett a 186 centis Tuan is. Az első öt gémben csak bréklabdákat láthatott a közönség, a hatodikban viszont már bréket is: Babosék elvették Tuan szerváját, és 4:2-re elhúztak. Hamarosan Cseng is elbizonytalanodott, ráadásul a magyar-francia duó egyre magabiztosabban ütött, és 33 perc elteltével kihasználta első szettlabdáját. A folytatásban Babosék sorozatban hatodik játékukat nyerve 2:0-ra vezettek, ám Mladenovic váratlanul elbukta az adogatását. Hamarosan újabb brék következett, majd Babos remek szervagémjével 4:1 állt az eredményjelzőn. Két labda következett az 5:1-ért de a kínaiak feljöttek 4:2-re, majd nemsokára 5:2 volt az állás. Cseng adogatásai után Babos kiszerválta a meccset, amely 1 óra 10 percig tartott.



A 26 éves Babos Tímea 22. tornagyőzelmét aratta párosban, ez a második Grand Slam-diadala, és ő az első magyar női játékos, aki a profik között két GS-címet nyert. A magyar-francia páros a trófea mellé összesen 580 ezer eurót (186 millió forint) kapott sikeréért. A győztes duó tagjai közül Mladenovic hétfőtől az első, Babos pedig a második lesz a páros WTA-világranglistán.



Eredmény: női páros, döntő:



Babos Tímea, Kristina Mladenovic (magyar, francia, 2.) - Tuan Jing-jing, Cseng Szaj-szaj (kínai) 6:2, 6:3



Babos Tímea tornagyőzelmei párosban:



2012 Birmingham (partner: Hszie Szu-vej, tajvani) 2013 Bogota (Mandy Minella, luxemburgi) 2013 Monterrey (Date-Krumm Kimiko, japán) 2013 Marrákes (Mandy Minella) 2013 Szucsou (Michaella Krajicek, holland) 2013 Taskent (Jaroszlava Svedova, kazah) 2014 Sydney (Lucie Safarova, cseh) 2014 Kuala Lumpur (Hao Csing-csan, tajvani) 2015 Dubaj (Kristina Mladenovic, francia) 2015 Marrákes (Kristina Mladenovic) 2015 Róma (Kristina Mladenovic) 2017 Sydney (Anasztaszija Pavljucsenkova) 2017 Rabat (Andrea Hlavackova, cseh) 2017 Quebec (Andrea Hlavackova) 2017 Taskent (Andrea Hlavackova) 2017 Moszkva (Andrea Hlavackova) 2017 Szingapúr, világbajnokság (Andrea Hlavackova) 2018 Australian Open (Kristina Mladenovic) 2018 Birmingham (Kristina Mladenovic) 2018 Szingapúr, világbajnokság (Kristina Mladenovic) 2019 Isztambul (Kristina Mladenovic) 2019 Roland Garros (Kristina Mladenovic)