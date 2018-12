13 hónapig érvényes az elővásárolt éves autópályamatrica

Onnantól viszont 2020. január végéig autózhatunk vele, így összesen 13 hónap érvényességi idővel számolhatnak az elővásárlók. További előny, hogy a matricák akár ajándékba is adhatók, vagy céges felhasználók esetén még idén elkönyvelhetők.



Az elővásárlás bankkártyával vagy átutalással az e-autopalyamatrica.hu portálon regisztráció nélkül is elvégezhető, továbbá SMS-ben, applikációk segítségével, valamint a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. ügyfélszolgálati irodáiban és viszonteladó partnereinél is megoldható.