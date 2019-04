1500 induló: hat kategóriában három megyei győzelem - Matek piknik a Móra parkban

A Madách Imre Általános Iskola 6. osztályosai a hetedik feladatnál tartottak, úgy gondolták addig jól oldották meg a fejtőröket. Igazuk lett: – Szögi Erik, Zsiros Péter és Thuróczy Géza megnyerték kategóriájukat.

1500 diák és felnőtt lepte el a szegedi Móra parkot szombaton. A fűben plédeken, a múzeum lépcsőjén, a szökőkút peremén ülve háromfős csapatok ceruzával, számológéppel és színes cetlikkel a kezükben iszonyúan koncentráltak. A Medve Matek, egy rendhagyó szabadtéri rendezvénysorozat, mely ebben a tanévben ünnepli 20. születésnapját, Szegeden hetedszer rendezték meg.– 1500 nevezés érkezett, 5–12. évfolyamos diákokból, valamint vállalkozó kedvű felnőttekből álló háromfős csapatoknak matematikai-logikai feladatokat kellett megoldaniuk, miközben állomásról állomásra vándoroltak – magyarázta Gyimesi Bernadett főszervező.Azt is megtudtuk, a főváros mellett hat városban tartanak regionális versenyt, így Szegedre számos településről érkeztek diákok. A hatodikos Virág, Enikő és Zsófi Csátaljáról jött és igencsak küzdöttek a feladatokkal. Tőlük nem messze a békéscsabai Jankay Tibor Általános Iskola több csapat törte a fejét a nyakatekert példákon. A múzeum mögött többen is „piknikeztek", a szegedi Madách Imre Általános Iskola 12 csapattal érkezett, hatodikos triói esélyesek a győzelemre – tudtuk meg tanáraiktól Nagy Pétertől és Kőműves Mihálytól.Az egyik gárda – Szögi Erik, Zsiros Péter, Thuróczy Géza - épp a hetedik feladatnál tartottak, amikor meglátogattuk őket. A fiúk rendszeres résztvevői a matematika versenyeknek, tavaly csapatban megnyerték a megyei Bolyai versenyt, egyéniben pedig az országos megmérettetéseken is bizonyítottak. Péter szerint jobb a hangulata a szabadtéri versenynek, és csapatban is jó dolgozni. Erik elárulta, ugyan nehezek voltak a példák, de szerinte az eddigiek mind tökéletesek lettek.A hatodikos fiú tisztában volt képességeikkel, az 5-6.-osok Medvebocs kategóriáját ugyanis megnyerték, míg osztályuk másik csapata a második lett. Így ők mindannyian részt vehetnek a júniusi döntőn Debrecenben.A Jegesmedve kategóriát, vagyis a 11-12.-esek versenyét a vásárhelyi Német László Gimnázium triója: Kovács Ádám, Kovács Imre és Gilinger Tibor nyerte. Még egy megyei győzelem született, a vállalkozó kedvű felnőttek között a szegedi Bodzsár Mihály, Bodzsár Miklós és Vincze Csilla bizonyult a legjobbnak.