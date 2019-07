2022-től 72 százalékkal keresnek többet: Szegeden 3000 egészségügyi szakembert érint a többlépcsős béremelés

Nélkülük összeomlana az egészségügyi ellátás

Nőtt a jelentkezők száma

Fotó: Frank Yvette

Előrehozták az emelést

2022-ig több lépcsőben 72 szá­­zalékkal emelkedik az egészségügyi szakdolgozók és vé­­dőnők bére egy kormányhatározat értelmében. Ennek a bérnövekedésnek az első ha­­tását idén július elsejétől érezhetik a szakemberek, ugyanis nyolc százalékkal nőtt a fizetésük, ez mintegy 78 ezer szakdolgozót és 4400 védőnőt érint. Fendler Judit kancellár tájékoztatása szerint a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központjában 4133 közalkalmazott dolgozik, ebből majdnem 3000-en szakdolgozók, továbbá 73 védőnő is a központban tevékenykedik, ők mindannyian részesei az intézkedésnek.– Óriási jelentősége van a béremelésnek, hiszen az egészségügyi szakdolgozók nélkül összeomlana az ellátás, így is sokan külföldre vándorolnak. Megfelelő fizetéssel és a munkakörülmények javításával itthon tudjuk tartani őket. Szegeden számos fejlesztés indult az elmúlt 2-3 évben, amelyek ezt a célt is támogatják. Napokon belül megérkezik 120 darab új, modern betegágy, amely elektromosan lesz mozgatha­­tó, ez a dolgozók munkáját is megkönnyíti. Az új klinika te­­rületén új öltözők épülnek, amelyek szintén a kényelmes, kulturált munkavégzés körülményeit javítják, de ugyanezt a célt szolgálják a modern infrastruktúrafejlesztések, mint például az infektológiai központ felépítése, vagy a fül-orr-gége klinika épületének felújítása – részletezte a kancellár.Rámutatott, hogy nőtt az egészségügyi képzésekre jelentkezők száma, ráadásul augusztus elsejétől az egészségügyi szakképző iskolák is integrálódnak a területileg illetékes, egészségügyi képzést nyújtó fel­­sőoktatási intézményekbe. A Szegedi Tudományegyetemhez először a szegedi Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola csatlakozik.– Ez igen fontos lépés, amivel a magas szintű egyetemi képzési infrastruktúra megismerése, használata – például az újonnan átadott úgyneve­zett skill laborok – már a kö­­zépfokú képzésben megkezdődik. Ezek mind-mind olyan eszközök, intézkedések, amivel vonzóvá tesszük az egészségügyi pályát, illetve elősegítik, hogy minél többen Magyarországon maradjanak. A tapasztalatok szerint a Szegeden végzett hallgatók többsége a vá­­rosban, illetve a régióban ma­­rad, hiszen a klinikai központ széles körű munkalehetőséget kínál – nyilatkozta lapunknak Fendler Judit.Az egészségügyi dolgozók béremelkedése eredetileg november 1-től lett volna esedékes, de a kormány előrehozta július 1-re. 2020. január 1-jén további 14, 2020. november 1-jén 20, 2022. január 1-jén pedig újabb 30 százalékos növekedés lesz. Az első lépésre mintegy 14 milliárd forintot, a 2020-asra pedig 82 milliárd forintot biztosít a kormány.