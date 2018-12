350 gyerek karácsonyát tették szebbé Szegeden - fotógaléria

Hátrányos helyzetű gyerekeknek segítettek a szegedi városházán, immár sokadszorra, hiszen 26 évvel ezelőtt indult a kezdeményezés, hogy megajándékozzák a rászorulókat. Ezúttal édességek, kifestők, könyvek és még mozijegy is került a 350 ajándékcsomagba. A karácsony mentőakció című filmet is megnézhetik majd a gyerekek a Belvárosi moziban.– Ma tiétek a városháza. A karácsony minden generációnak sok varázslatot rejt, viszont a felnőtteknek a legnagyobb csoda, ha ti vidámak vagytok – mondta a gyerekeknek Botka László polgármester.Az akció Szeged önkormányzata, a Dél-magyarországi Gyermek és Ifjúsági Alapítvány és a Magyar Vöröskereszt szegedi területi szervezetével valósul meg évről évre. Idén a Belvárosi mozi, a Petőfi Sándor Művelődési Ház és a Tatradol Travel Utazási Iroda is csatlakozott, hogy együtt ajándékozzanak.