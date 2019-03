A jó iskola-könyvtár kapcsolaton dolgozik a Somogyi

Célja az olvasásfejlesztés támogatása, a digitális írástudás közvetítése, a könyvtárhasználat és információkeresés fejlesztése, valamint a szövegértés támogatása. Az uniós programban csütörtökön szakmai bemutatót és workshopot rendeztek a Somogyi-könyvtárban.



Sikaláné Sánta Ildikó igazgató az eseményen kiemelte, 5-10 éve új kihívások érkeznek a könyvtárak felé annak kapcsán, hogyan tudják támogatni a közoktatást, ebben nagy segítséget nyújt a projekt, amely által technikai eszközöket is be tudtak szerezni, így a legkisebb település könyvtára is segítheti a készségfejlesztést. Farkas Ferenc, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár EFOP Programiroda szakmai vezetője rámutatott: a 14 év alatti gyerekek közül 440 ezren aktív könyvtárhasználók, a cél, hogy ez tovább növekedjen. A nap során az előadók számvetést adtak a megyei könyvtárakban bemutatott könyvtár-pedagógiai mintaprogramokról és fejlesztésekről, valamint a könyvtárosok által fejlesztett könyvtár-pedagógiai mintaprogramokról.