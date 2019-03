A kertvárosi óvodák kaphatnak sportpályát

„Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a gyönyörű, ligetes jellegű óvodák sivataggá válnak, ugyanis összesen 50 darab fát kellene kivágni. A műfüves pályák jelentősen csökkentenék a gyermekek szabad mozgásterét. Az életkori sajátosságokból adódóan nem minden óvodás gyermeknek nyújt sikerélményt."Többek közt ilyen indokokkal támasztja alá az önkormányzatnak írt levelében Bartáné Tóth Mária Magdolna, a Szegedi ÓVI igazgatója azt a javaslatot, hogy miért nincs szüksége négy szegedi óvodának az MLSZ műfüves pályájára. A szegedi önkormányzat még télen nyújtott be pályázatot a Magyar Labdarúgó-szövetség Pályaépítési Programjára, melynek célja az utánpótlásprogramhoz kapcsolódva az óvodai sport és labdarúgás népszerűsítése.A városvezetés a Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata javaslatára a Tabán, a Vedres, a Garam és a Jerney utcai óvoda műfüves pályával történő fejlesztésére adta be kérelmét, 61 millió 200 ezer forint támogatást nyertek el, a munka megvalósításához 6 millió 800 ezer forint önerőre van szükség.A közbeszerzésre meghirdették a pályázatot, a jelentkező vállalkozókkal pedig megtörtént a területbejárás, miközben kiderült, nem fér el az óvodákban a tervezett, fél kézilabdapálya méretű terület, ezért nem kéri az MLSZ forrását a város – derült ki a pénzügyi bizottság szerdai ülésén, mely vitába torkollott.Kardos János, a szegedi önkormányzat művelődési osztályának vezetője elmondta, az intézményeknek nagy teher lenne a beruházás, hiszen a munkát végző 40 tonnás gépjárművek is bemennének, amelyek rongálják a járdát, az udvart, és kerítést is kellene ehhez bontani, ez pedig nem várt költségeket vonzana magával.Szentgyörgyi Pál alpolgármester hozzátette, emellett területet kellene lezárni, az építőanyagoknak pedig helyet biztosítani, tehát az udvarok védelmében nem kérik a támogatást, illetve azért, mert a gyerekeknek szabad mozgásra van szükségük, nem kötöttre.Mihálffy Béla képviselő azt mondja, nem igaz, hogy Kiskundorozsmán a Jerneyben nem fér el a pálya, ugyanis több ezer négyzetméteres udvara van, nagy méretű járművekkel is megközelíthetők, és csupán három fát kellene kivágni a munkához. Hangsúlyozta, úgy kell ez az óvodának, mint egy falat kenyér, hiszen mintegy 100 gyermek jár oda, közülük sokan járnak ovifocira, sőt, a szabad mozgás öröme is megmarad, csak kulturális körülmények között. Hozzátette, a szülők és a pedagógusok is örülnének a sportfejlesztésnek.Nógrádi Tibor, az MLSZ megyei igazgatója kiemelte, csupán 10 százalékos önerőre van szükség, a pálya mérete pedig eddig is ismert volt, a közgyűlés decemberben elfogadta a helyszíneket. Mint mondta, nem akarnak pályát építeni ott, és támogatást adni oda, ahol ezt nem akarják, de Szegeden 45 óvoda van, és ha ebben a három vagy négy intézményben nem fér el a sportpálya, akkor a Szegedi ÓVI igazgatójának bevonásával válasszon a város másik négyet, de ennyi pénzt ne dobjanak el.Felhívta a figyelmet arra is, hogy a műfüves terület nemcsak focira alkalmas, hanem számos sport- és mozgásforma űzéséhez biztosít hosszú távon 21. századi körülményeket a gyermekek fejlődése érdekében.