˝Amit kérek, az mindig egy ajánlat˝ - Szőcs Artur 40 gyerekkel rendezte a Valahol Európában musicalt

Szőcs Artur hét éve Hosszút énekelte a Dóm téren – most rendező- ként tért vissza.

Fotó: Éder Vera

Jelenet a produkcióból: a Simon Péter karmestert alakító Pálfi Zoltán a gyerekszereplőkkel.

Fotó: Frank Yvette

Hosszú szerepét énekelte hét évvel ezelőtt nagy sikerrel a Dóm téren, most a nagyszínházban állítja színpadra a Valahol Európában című musicalt Szőcs Artur.– Az érzésre emlékszem, hogy jó volt játszani, és szerettem itt lenni – emlékszik vissza a rendező. – Nem abból az előadásból táplálkozom, nem is igazán foglalkozom vele. Nekem most itt más dolgom van: ezzel a csapattal egy jó előadást csinálni.A rendező az olvasópróbán nagyon határozottnak tűnt, s a gyerekek közül is többen azt mesélték, tartja a rendet, ami jó. Elmondta, úgy szokott érkezni az első próbára, hogy tudja, mit akar. – Olyan nincs, hogy a színészeket ne alkotótársaimként kezeljem. Tehát amit kérek, az részemről mindig egy ajánlat. Ha valaki egy jobb ajánlattal áll elő, akkor nagyon szívesen együttműködöm vele.A darab egyik kulcsát a gyerekszereplők jelentik, hiszen mégiscsak róluk szól az egész. Hogy milyen kiszolgáltatottak is a háború miatt, amikor elvesztik mindenüket.– Nem könnyű ennyi gyerekkel. Soha nem is próbáltam eddig, de ezután egy kis szünetet fogok tartani ilyen darabok tekintetében – vallja be.Azt is hozzátette, távolinak tűnik számára a kölykök életkora. Ennek ellenére napról napra azon kapta magát, hogy megkedvelte a gyerekszínészeket.– Az a legfontosabb, hogy komoly munkatársként kezelje őket az ember. Nem szabad azt éreznie egy gyereknek sem, hogy ő bejött biodíszletnek vagy épp ugrálni párat. Érezniük kell a feladat súlyát, hogy külön mindegyikükön múlik, milyen előadás születik. Fontos érezniük, hogy ha már csak egyikük nincs ott a próbán, akkor az nem ugyanaz.Ennek szellemében azon van, hogy a gyerekek megérezzék a pillanat fontosságát, hogy nélkülük nem működne ez az egész. A díszlet- és a jelmeztervezővel – Árvai Györggyel és Szűcs Edittel – ragaszkodtak ahhoz, hogy a produkcióba belecsempésszenek valamit a mai világból.– Igaz, az a címe, Valahol Európában, de azért nem is olyan messze tőlünk most is dúl a háború. Ott most is gyerekek csatangolnak az utcákon, a romok között.A darab kapcsán az a fontos, jól meséljék el a történetet. Hatással legyen a nézőkre, ugyanis nincs benne semmi kibogozhatatlan.– El kell gondolkodni, hogy érdemes-e szítani bárminemű haragot. Mert annak háborús következményei lehetnek.