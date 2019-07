Áruházparkolókban is intézkedhetnek a rendőrök

Sokan nem foglalkoznak azzal, hogy hol állnak meg. Fotó: Karnok Csaba

Szinte minden héten ír szerkesztőségünkbe egy olvasónk, aki azt látta, hogy valamelyik nagy szegedi bevásárlóközpont mozgáskorlátozottaknak, vagy éppen nagycsaládosoknak kijelölt parkolóját olyanok foglalják el, akiknek nem lehetne. Egyik olvasónak azt mondta, hogy elképzelhető, hogy az ilyen parkolókban a rendőröknek nincs joga intézkedni. Ez azonban nem így van, Megkerestük a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányságot, ahol azt válaszolták, hogy a rendőrök ilyen helyeken is intézkedhetnek, és ezt meg is teszik, ha szabálytalankodókkal találkoznak.A rendőrség, a közterület-felügyelet, a közút kezelője egyébként végső esetben el is viheti azokat a kocsikat, amelyek a mozgáskorlátozottak helyét foglalták el.A rendőrség válaszából az is kiderül, hogy a mozgáskorlátozottak nem csak a nekik fenntartott helyeken állhatnak meg kocsival. A hatályos jogszabály szerint ők, vagy az őket szállító jármú vezetője és a betegszállító kocsik olyan helyen is várakozhatnak, ahol ezt jelzőtábla tiltja. A közterületeken a mozgáskorlátozottak parkolóhelyét jelzőtáblákkal – gyakran a parkolóhelyek számának feltüntetésével – teszik egyértelművé. A legtöbb helyen ingyenesen és időbeli korlátozás nélkül várakozhatnak, viszont, ahol tábla tiltja a parkolást ott igazolvánnyal is tilos parkolni. A mozgáskorlátozott igazolványt a gépjárműben teljes terjedelmében jól láthatóan kell kitenni. Erre viszont tényleg nagyon kell figyelni, mert Szegeden például nem lehet utólag bemutatni az igazolványt.Nem vonatkoznak viszont külön szabályok a nagyobb családdal érkezőkre, pedig vannak helyek, ahol nekik is tartanak fenn külön parkolóhelyeket. Ha valaki ezeket foglalja el, – ami olvasónk szerint szintén mindennapos – nem kell büntetéstől tartania.