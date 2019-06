Autók üzemanyagát is megtermelheti a zöldalga: mutatjuk, mit állítottak elő szegedi kutatók

Már most is számos dologra használja a hidrogéngázt a kőolaj- és vegyipar, valamint az élelmiszeripar - de lehetne ezt még fokozni. Akár üzemanyag is lehetne belőle - azzal a feltétellel, hogy meg tudják termelni nagyobb üvegházgáz-kibocsátás nélkül. Jelenleg ugyanis legnagyobb mennyiségben földgázból állítanak elő hidrogéngázt, ami rendkívül nagy szén-dioxid kibocsátással jár. Ezt a problémát oldaná meg a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpontjában kifejlesztett új módszer: bár egyelőre laboratóriumi körülmények között sikerült zöldalgából hidrogéngázt előállítani, az eredmények ígéretesek. Arra utalnak: a jövőben üvegházakban, de akár a szabadban is meg lehet majd tenni ugyanezt, környezetbarát módon.



Az MTA közleményében olvasható: A hidrogént védőgázként, nyomjelző gázként, hűtőközegként is használják. A gáz vagy cseppfolyós halmazállapotban is tárolható hidrogén



energiahordozóként, üzemanyagként is beválna, amennyiben sikerül nagy mennyiségben, jelentős üvegházgáz-kibocsátás nélkül termelni.

Stresszelték az algákat, de attól elpusztultak

A közlemény leírja, miért éppen ezzel az élőlénnyel kezdtek kísérletezni: a zöldalgák (például a Chlamydomonas reinhardtii) a fotoszintézis során fény és víz felhasználásával cukrokat állítanak elő, de képesek hidrogén termelésére is. Az élő szervezeteket tekintve elméletileg ez a leghatékonyabb módja a napsugárzás kémiai energiává alakításának: a természetben is megtalálható zöldalgafajoknál ez a hatékonyság mintegy 13 százalék, ami egy nagyságrenddel jobb, mint a biomassza-alapú megújuló energiaforrások esetében. A természetben a fotobiológiai úton történő hidrogéntermelés csak néhány percig tart: a zöldalgák éjszaka gyakran kerülnek oxigénmentes környezetbe, aminek hatására hidrogenáz enzimek képződnek. Amikor felkel a nap, megindul a hidrogéntermelés, majd a fotoszintézis során termelt nagy mennyiségű oxigén hatására a hidrogenáz enzimek elveszítik aktivitásukat, és a hidrogéntermelés leáll.