Az építkezésnél derült ki: a szomszédé a terület - Autóval már nem lehet a ház elé állni

– Azt mondták, beadhattam volna a kérelmet még az építkezés előtt arra, hogy az önkormányzat vásárolja meg a házam előtti részt. Így utólag be is nyújtottam, de lehet, már késő

Ekkora hely marad Szél Imrénének, hogy bejusson a házába. Fotó: Kuklis István

Zsuzsa azt sem érti, miért nem értesítették a szomszédokat az építkezésről, akkor talán élhetett volna szolgalmi jogával, vagy kérhette volna az önkormányzattól, hogy sajátítsák ki a telket.

Kiskundorozsmáról, a Rigómező utcából kereste meg lapunkat Szél Imréné azzal, hogy a szomszéd telek kerítése a háza elé épül, akadályozva így bejárását. – Idős házaspár lakott velünk szemben, mivel ez zsákutca, előttünk középen füves rész volt, csend és nyugalom uralkodott itt – mesélte Szél Imréné. A Google-térképen is látszik, két éve a zsákutca vége még egy szabad, üres, füves terület volt. A régi kis házat lebontották, a telken most két kétlakásos társasház épül, illetve azok már állnak is. A korábbi zöld terület is építkezési terület lett. Kiderült, az magántulajdon, csak az előző tulajdonosok nem kerítették körbe.Zsuzsa elmondta, akkor ijedt meg, amikor az ő közvetlen bejárata mellett, a házával párhuzamosan elkezdték kimérni a kerítés vonalát. Ekkor bement a polgármesteri hivatal építési osztályára, itt szembesült azzal, hogy a háza előtti terület magánterület.– magyarázta az asszony.A szomszéd ház épülő kerítése jó pár méterre benyúlik Szélék háza elé az utcafronton. A helyzetet bonyolítja, hogy Zsuzsáék még az 1970-es években nyújtották be kérelmüket házbővítésre, így jelenleg két család lakik ott, az egyik házrész bejáratát érinti a szomszéd épülő kerítése.– Az is felvetődik, hogy akkoriban miért nem kaptunk a ház előtti területből, megvásároltuk volna. Azt gondolom, a meglévő épülethez kellett volna alkalmazkodni az új építésénél – értetlenkedett az asszony. Szerinte csökkent házának az értéke ezzel, ráadásul alig tudnak majd eljutni a bejáratukhoz, egy babakocsi is nehezen fér be a kapun a keskeny járdán.Az is kiderült, azért volt szükség a zöld, füves területre, mert így elég nagy a telek két ház építéséhez, így négy család költözhet majd oda. Ezt érti is Zsuzsa, de azt nem, hogy miért az ő kárára. A panaszos a településrész önkormányzati képviselőjét is megkereste. Mihálffy Béla úgy fogalmazott, szomorú, hogy a 21. században nem figyelnek oda a hatóságok, és ilyen telekalakítási kérelmet befogadnak. Reméli, születik megoldás a helyzetre.Az építési vállalkozó megnyugtatta Zsuzsát, szép kerítés lesz. Ez persze nem vigasztalja az asszonyt, hiszen attól ő még alig tud bemenni a lakásába, autóval pedig pláne nem tud odaállni.Megkerestük az önkormányzat Igazgatási és Építési Irodáját kérdéseinkkel: miért nem kapott Szél Imréné értesítést, illetve van-e megoldás helyzetére. Egyelőre nem kaptunk választ, amint megérkezik, közöljük.