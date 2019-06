Balesetveszélyes hidat építettek az odesszaiaknak

Életveszélyes a szerkezet, ugyanis levették az oldaláról a nejlonborítást, így pedig jelentős lyuk tátong az oszlopok között, ami balesetveszélyes.

Ha minden jól megy, hamarosan hivatalosan véget ér a munka az Odessza városrészben, legutóbb június második hetére ígérték az átadót, de többen remélik, a Korondi utcában felállított hidat nem a jelenlegi állapotában adják át.Olvasónktól érkezett a jelzés, miszerint kislányával tettek egy sétát a minap az utcában, a gyermek érdeklődését egyből felkeltette a fából készült szerkezet. Olvasónk azt mondja, életveszélyes a szerkezet, ugyanis levették az oldaláról a nejlonborítást, így pedig jelentős lyuk tátong az oszlopok között, ami igencsak balesetveszélyes.Megnéztük mi is a hidat, melynek jelenleg csak egyik oldalán van borítás, a másik oldala viszont tényleg szellős, egy gyermek könnyen kieshet rajta, ahogyan azt olvasónk is jelezte. Sőt, egy felnőttet sincs, ami megakadályozzon az esésben.Most még egy jó adag kavicsban köthet ki az illető, később viszont hideg vizes fürdőt vehet, ha nem vigyáz. Egy arra járó is alátámasztotta az érveket, nevét ugyan nem vállalta, de azt megtudtuk tőle, hogy a hídnak ez már a második változata, korábban 10-15 centis szintkülönbség volt a járda és a híd pallói között, tehát nem volt akadálymentesített.Kiderült, akkor több panaszt követően felszedték a szerkezet részeit, majd újrarakták, így akár a mozgássérültek is használhatják, illetve az idősebb korosztálynak is könnyebb a feljutás.Megkérdeztük a városvezetést, mi lesz a híd sorsa, tesznek-e borítást az oldalára.Kérdésünkre elmondták: a Zöld város beruházás műszaki átadás-átvételi eljárása várhatóan június közepén zárul le, addig a kivitelező a jelzett problémát kezeli az esetleges balesetveszély megelőzése érdekében.Eredetileg tavaly december 14-én kezdődött volna meg a felújított Odessza városrész átadása Szegeden, az önkormányzat így kötötte meg a szerződést a kivitelezést végző HPQ Plus Kft. és az Alapközmű Kft. konzorciumával még 2018. április 5-én. A Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft. beszámolója szerint a 900 millió forintos projekt kivitelezése során több, a megvalósítást gátló, előre nem látható, a szerződő felektől független akadály merült fel.