Bölcsőde az iskolában: esélyt kapnak a fiatal anyukák a szakma megszerzésére

Áron jól beilleszkedett

Áron édesanyjának nagy segítség, hogy a gyermekkuckóban hagyhatja gyermekét – így nyugodtan folytathatja tanulmányait. Fotó: Kuklis István

Fél 8-kor kezdenek

Bárki benézhet a Cseperedőbe

Júniusban nyílt babaszoba a Szegedi Szakképzési Centrum József Attila Általános Iskola és Szakképző Iskolájában, most megnéztük, hogyan zajlik egy nap a gyermekkuckóban. Az intézményben a pedagógusok figyeltek fel arra, hogy sok anyuka magával hozza gyermekét, esetleg kistestvérét vizsgára vagy iskolába.Ezért úgy döntöttek, nyitnak egy babaszobát, azzal a céllal, hogy a fiatal anyukák ne hagyják abba tanulmányaikat, és szerezzenek szakmát. Az országban tudtunkkal egyedülálló Cseperedő nyitásáról lapunk is beszámolt (2018. június 9.: Nincs még ilyen az országban – a fiatal anyukákat segítik ).Hetek óta szerveztük a találkozást, szerettük volna, ha mindegyik pici ott van, ám gyermekekről lévén szó, akik nemrég kerültek közösségbe, a betegség többször is közbeszólt. Most három kisgyermek jár ide, Gábor, Márk és Áron. Ottjártunkkor Áron egyedül birtokolhatta az egész szobát, kis társai megbetegedtek. A két és fél éves kisfiú mosolyogva fogadott bennünket, és lelkesen rúgta a labdát fotós kollégámnak. Balogh Áront azt sem billentette ki jókedvéből, amikor édesanyja visszament az órájára. – Ő nagyon könnyen beilleszkedett, reggel sem sír, amikor édesanyja itt hagyja – mesélte Kudlákné Czabai Anita gondozónő.Korom Kitti 19 évesen lett várandós kisfiával, akkor ebben az intézményben volt tizedikes. Abbahagyta az iskolát, dolgozni kezdett egy kertészetben, majd jött Áron. – Tavaly kezdtem azon gondolkozni, hogy folytatni szeretném a sulit, ám akkor még nem tudtam kire bízni a kisfiamat – mesélte a most 22 éves lány. – Tavasszal, amikor beiratkoztam, tudtam meg, hogy magammal hozhatom őt is, nagyon megörültem a lehetőségnek – mondta a fiatal lány. Kitti Szentmihályról jár be mindennap Áronnal a felsővárosi iskolába, kertésznek tanul egy kétéves képzésben.A gondozónő fél 8 körül veszi át a gyermekeket, akiknek az ellátás is ingyenes. Délelőtt játszanak, majd ebédelnek, utána alszanak a kicsik, az édesanyák 2-kor jönnek értük. A szoba egyébként mindennel felszerelt, kiságyak, babzsákfotelek, lengőhinta és mindenféle játék áll a kicsik rendelkezésére. Ezeket adományokból kapta az alapítvány, amely működteti a szobát.– Az Alapítvány az Alteros Gyerekekért bérli a termet az iskolától, az alapítvány fizeti a gondozónő bérét is, és mi magunk takarítunk – magyarázta az ötletgazda, Horváthné Szabó Ágnes. Hozzátette: nemrégiben kaptak mikrohullámú sütőt egy cégtől, ebben meg tudják melegíteni a kicsiknek a bébiételt. A közösségi oldalon alakult egy önszerveződő csoport, akik bébiételt, pelenkát, törlőkendőt és tápszert gyűjtenek nekünk. – Nagyon sok támogatás érkezik, például Mexikóból már másodszor kaptunk adományt. Magyarországon tanult egy mexikói fiatalember, aki azért, hogy fejlessze magyartudását, cikkeket fordított le, így a Délmagyarország írását is a Cseperedő megnyitójáról, amelyet olvasva egy mexikói család havonta utal egy bizonyos összeget a szegedi anyukáknak – mesélte Ágnes.Azt is megtudtuk, hogy önkénteseket keresnek, akik segítenek a kicsikre vigyázni, és még egy CD-lejátszót is szeretnének, hogy tudjanak zenét, gyerekdalokat hallgatni a gyerkőcök. A napokban a Családok Átmeneti Otthonában tartottak tájékoztatót, úgy tűnik, lesz még két jelentkezőjük, akkor már telt házas lesz a babaszoba. Délutánonként pedig bárki benézhet gyermekével a Cseperedőbe. A délutáni fejlesztések becsületkasszásak, telefonos egyeztetés után lehet bejönni játékra, fejlesztésre.