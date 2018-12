Diszperzittel öntötték le a szegedi Fidesz-iroda ajtaját: reagált a Fidesz és az MSZP - fotók

Mintha a Fidesz tehetne arról, hogy ők bűnöznek. Ez a visszajelzés tőlük, hogy betörik az üveget, leöntik festékkel az ajtót, ahelyett, hogy dolgoznának és szépítenék, építenék a várost. Ha ők így építkeznek, bízzunk benne, hogy már nem sokáig tudnak

A Fidesz közleménye: Vonja vissza Botka László az éjjeli banditáit

Azt övetően, hogy éjjel betörté a szegedi Fidesz-irodát, ütörtö éjszaka valakik festékkel összemázoltá az iroda újraüvegezett ablakát.



Egyre erősebb Szegeden a politikai gyűlölethullám. Három ten belül harmadszor éri erőszakos és durva támadás a Fidesz helyi irodáját. Ez minden bizonnyal azért van, mert a szocialistá érzik: veszélyben van Botka László uralma a városban: a büntetőügybe keveredett szocialistá hamarosan távoznak a özéletből.



Míg a szegedi szocialistá elvtársai Budapest utcáin rombolnak és tombolnak féktelen dühükben, addig itt a városban arctalanul, az éj leple alatt rondítjá össze a Fidesz helyi irodáját a belvárosban.



Szeretnénk tudatni, hogy nem hátrálunk meg, nem engedünk a megfélemlítésnek, és továbbra is minden erőnkkel észülünk arra, hogy Szegedet egy jobb várossá tegyü , ahol minden szegedi számára lehetőség van a tisztes gyarapodásra és nyugodt életre. Szegedet vissza fogjuk vezetni a legerősebb magyar városok özé, meg fogjuk álítani a város tényszerűen igazolható lecsúszását.



Felszólítjuk Botka László szocialista polgármestert, hogy vonja vissza, rendelje haza a baloldal banditáit és vandáljait a szegedi utcákról; és ne próbálja megakadályozni a szegedieket abban, hogy egy jobb és sikeresebb városban élhessenek.

Az MSZP Csongrád megyei szervezete elhatárolódik a rongálóktól



Szabó Sándor, az MSZP Csongrád megyei elnöke sajtóközleményt juttatott el lapunkhoz, amelyet az alábbiakban olvashatnak: "

Határozott fellépésre van szükség a Parlamentben és az utcán is a kormány döntéseivel szemben, legyen szó a munkavállalókat érintő „Rabszolgatörvényről" vagy épp a világszínvonalú Egyetem, a CEU elüldözéséről.

Határozott, ugyanakkor békés, a törvényeket betartó akciókra, megmozdulásokra van szükség, melyek meggyőződésem szerint így is képesek lesznek meghátrálásra késztetni a kormányt, a Fideszt.

Éppen ezért az MSZP Csongrád Megyei Területi Szövetsége nevében és személyesen én is elhatárolódunk minden olyan cselekedettől, amely személyek elleni erőszakra illetve tárgyi eszközök elleni károkozására irányul! Döntsük meg a kormányt erővel, de ne erőszakkal!

Folytatódik a Fidesz elleni hadjárat Szegeden. Ma reggelre diszperzittel öntötték le a csütörtökön betört, de azóta beüvegezett ajtót, az épület falára pedig narancssárgával azt festették: ennyi. A csütörtök éjjeli ablakbetörésről még úgy vélekedett a Fidesz szegedi alapszervezetének elnöke, hogy a fővárosi tüntetések helyi szintű folytatása, a tegnap hajnali azonban szerinte ennél már jóval több.– Ma már más szemszögből gondolkodunk, de ez óvatos tapogatózás. Az utóbbi időben Szeged sok mindenről híres, de sajnos nem arról, hogy mennyi befektető jönne ide, mennyi új munkahely létesülne, vagy milyen új infrastruktúra jönne létre. Két hónapja sokkal inkább arról szól az országos média, hogy a szocialista bűnözőket melyik nap, mennyi időre ítélik el. Erre kapjuk szerintem most a választ.– hangsúlyozta Bartók Csaba.Megjegyezte, az aki ilyet tesz, vagy ilyennel bíz meg másokat, önmagáról állít ki bizonyítványt. Mint mondta, igyekeznek olyan víziót, lehetőséget adni a szegedi polgároknak, hogy a jövőben mellettük tegyék le a voksukat, és ne azokat válasszák, akik a két hónapja fókuszban lévő bűncselekményeket elkövetik.A feljelentést ismét megtették Bartók Csabáék. A Szegedi Rendőrkapitányságon rongálás miatt indult eljárás ismeretlen tettessel szemben – közölte az üggyel kapcsolatban szűkszavúan a rendőrség.A hajnali órákban önthették a festéket a Fidesz-iroda ajtajára Szegeden, amelyet tegnap egy fél téglával be is törtek . Kollégánk a helyszínen megtudta: vízalapú diszperzitet öntöttek az ajtóra.Mivel még csöpögött a festék, amikor az irodát kinyitották, arra következtetnek: hajnali 4 körül boríthatták az ajtóra. A rendőrség helyszínel.