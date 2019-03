Elefántfogkrémet készítettek, aztán Zsazsa néni maga után ˝felgyújtotta˝ az egyik diákot

Tudtad?



Meghajt az Anna-víz!

Egy gyerek egy deciliter, míg egy felnőtt két deciliter vizet ihat meg naponta az Anna-kút vizéből nagy biztonsággal: e fölött a mennyiség fölött már hashajtó hatású lehet a gyógyvíz.

Éppen helyet foglaltak a ötfős csapatok kiválasztása után a Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola hatodikosai a Szent-Györgyi Albert Agóra látványlaboratóriumában, amikor a végzős biológia–kémia tanár szakos Szabó Zsuzsanna, azaz Zsazsa néni belefogott az első kísérlet bemutatásába: ígérete szerint egy elefánt két hosszú agyarára elegendő „fogkrémet" készít pillanatokon belül.

Melyik kezedet gyújtsuk fel?

Egy üvegedénybe mosogatószert tett Zsazsa néni, majd melegíteni kezdte. A gyerekek háromig számoltak, majd hozzátette a „varázsszert", azaz a hidrogén-peroxidot, aminek hatására sűrű hab tört fel az edényből, akkora mennyiségben, hogy az valóban elég lett volna egy elefántnak is – annak ellenére, hogy a hatalmas négylábúaknak erre nincs szükségük.



– Kipróbálhatjuk mi is? – csapott le a lehetőségre Simon Levente. Bátorságáért cserébe megismételték még egyszer a kísérletet – ezúttal az ő markába kerültek a lángok.

– Kicsit izgultam, a végén kicsit éreztem a melegséget – mondta Levi, aki elárulta: ugyan tériszonyos, de a ké-

miától nem fél. Talán jövőre, hetedikben még szeretni is fogja az új tantárgyat.

Kecskeszagú vizet vizsgáltak

A diákok ezután maguk is kísérletezésbe fogtak: desztillált, csap-, ásvány-, Anna-kúti és pocsolyavizet vizsgáltak, hogy megtudják, mennyi ásványi anyagot tartalmaznak. Utóbbiról megállapították a gyerekek, hogy „kecskeszagú".



A kísérlet során a vizekből pipettával kanalakba csöpögtették a különböző vizeket, majd láng fölé tartották. Az elpárolgó víz után mindegyik víztípusból más-más mennyiségű ásványi anyag maradt hátra.

– Én desztillált vizet teszteltem, nem maradt utána semmi – kezdte Hámori Zsuzsanna, aki szerint jobb így tanulni, mint könyvből olvasni, mert sokkal jobban megmarad az információ. Mint mondja, másodjára vannak az Agórában ilyen foglalkozáson, és most sokkal több új dolgot tanult, mert a múltkori kísérleteket – például a lávalámpa készítését vagy a felületi feszültség mérését – már ismerte: nagy kedvelője ugyanis a tematikus, ismeretterjesztő Da Vinci csatornának.

Több idő, de több élmény is a kísérletezés

Szabó Zsuzsanna szeptember óta tart látványos kísérletekkel színesített kémiai előadásokat óvodásoktól a gimnazistákig, mindenféle korosztálynak.



– Nagyon érdeklődők a gyerekek, és nagyon várják, hogy kipróbálhassák a kísérleteket, és megtapasztalhassák az eredményt. Sajnos pont erre jut a legkevesebb idő a tanórákon, ezért jó, ha vannak ilyen alkalmak – magyarázta a végzős hallgató, aki mindig úgy állítja össze a foglalkozásokat, hogy a gyerekek is tudjanak kísérletezni.



– Sokkal több idő, ha ők is csinálják, mint ha csak én mutatnám be nekik, de megéri, ha lassabban is végeznek, mert sokkal több élményt és tudást visznek haza így a tanulók – véli Zsazsa néni.