Életveszélyes a szegedi tavakon korcsolyázni - vegyük komolyan a tiltást!

A hideg időjárás miatt hamarosan befagynak a szegedi záportározó tavak és a Holt-Maros is. A Vértón közel 95 százalékos a jégfelület. A tavakon a vízbefolyások környékén vagy a magas partfal mentén a jég nem egyenletes. Éppen ezért életveszélyes ezek jegére merészkedni – tájékoztatta lapunkat a Szegedi Vízmű Zrt. Közleményükben azt is kiemelték: Szegeden nincs kijelölt korcsolyázóhely a tavakon és a záportározókon, ezért ezek felületére rálépni, rajtuk korcsolyázni életveszélyes.A Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság minden évben hangsúlyozza, a tavak jegén tartózkodni csak akkor szabad, ha az kellő szilárdságú, nem olvadt, nem mozog. Azonban még a biztonságosnak ítélt jégre is tilos rámenni éjszaka, korlátozott látási viszonyok között, járművel, kikötők és veszteglőhelyek területén, valamint a folyókon. A szakemberek véleménye szerint a jég 12 centiméteres vastagságot meghaladóan alkalmas csoportos sportolásra. Ennél vékonyabb jégrétegre óvakodjunk rálépni!