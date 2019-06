Ésszel a Tiszán: kishajóval is lehet nagy balesetet okozni

Évről évre visszatérő vendég a folyón a Victor Hugo

Ma már ritkán látni uszályt a Tiszán, amit tavasszal csíptünk el, az egy reaktort szállított. Fotó: Farkas Judit

Nincs korlát, de mégis van

Ne hajtsunk át az úszókon!

A bicikli nem vízi jármű - a strandolók közé viszont motorcsónakkal sem szabad behajtani. Archív fotó: Török János

Tilos fürdeni:

hajóútban,

a hajóutat és hajózási akadályt jelző bóják, nagyhajók, úszó munkagépek és fürdés célját nem szolgáló úszóművek 100 méteres körzetében,

vízlépcsők és vízi munkák 300 méteres, hidak, vízkivételi művek, egyéb vízi műtárgyak, komp- és révátkelőhelyek 100 méteres körzetében,

kikötők, veszteglő- és rakodóhelyek, kijelölt zárt vízisí és vízi robogó (jet-ski) pályák, valamint egyéb motoros vízi sporteszköz közlekedésére szolgáló pályák, hajóállomások területén - a Sárgán például a kishajókikötő miatt tilos fürdeni hivatalosan,

egészségre ártalmas vizekben,

a kijelölt fürdőhelyek kivételével a határvizekben és a városok belterületén lévő szabad vizekben - Szeged belterületén egyetlen kijelölt fürdőhely van, mégpedig a Partfürdőn,

vízi jármű kísérete nélkül a Balaton Somogy megyéhez tartozó területén, a parttól 1000 méternél, Veszprém és Zala megyéhez tartozó területén a parttól 500 méternél nagyobb távolságra, valamint a Tisza-tó területén a parttól 500 méternél nagyobb távolságra;

éjszaka és korlátozott látási viszonyok között, kivéve, ha a vízterület megvilágított, és legfeljebb a mélyvíz határáig,

ahol azt tiltó tábla jelzi.

Egy meleg nyári napon nagy a forgalom a Tiszán, még ha nem is szállodahajókból. Archív fotó: Karnok Csaba

Jet ski-pályát is jelöltek ki Szegednél

Ahogy húzódik vissza a Tisza, úgy foglalják el az emberek a partokat és a folyót. Bár uszályt,elvétve látni, az evezős vízi járművek mellett sok motorcsónak, kishajó közlekedik nyaranta a Tiszán.is felhívja a figyelmet a vízi közlekedés szabályaira: ugyanis vannak szabályai. Attól még, hogy egy hajó kicsi, tud csúnya balesetet okozni. Ehhez nem kell szállodahajónyi méret, csak oda nem figyelés. Jó, ha mindenki tisztában van vele - legyen hajós, motorcsónakos, evezős vagy fürdőző -, hogyan tudja biztonságosan tölteni az időt a vízen, és megóvni a többieket is. Szólnak ugyan urbánus legendák arról, hánnyal szabad menni a Tiszán Szegednél, valójában nincs sebességkorlátozás - bár az önkormányzatok szabályozhatják helyi rendelettel a megengedett sebességet, lakott területen belül és kívül is. Itt nem korlátozták - ahogy például Csongrádon vagy Szentesen sem, írtuk meg két éve -, de ez nem jelenti, hogy lehet nyugodtan száguldani. A közelgő tiszavirágzás miatt például azt kérik a vízirendőrök:A vízi közlekedésről szóló 57/2011-es rendelet egyébként is rögzíti, hogy „mindenkor biztonságos sebességgel" kell haladni - már csak azért is, hogy a jármű időben el tudjon kanyarodni vagy meg tudjon állni. Tanúi voltunk egy ijesztő jelenetnek tavaly, amikor majdnem a gyerekek közé vágódott be egy feltehetően részeg motorcsónakos a Laposon. A kikötők bejáratánál lassítani kell, ahogy a kikötött hajók, csónakok, egyéb úszóművek közelében is. Akkora sebességgel szabad elhaladni kikötött vagy haladó hajó, más műtárgy mellett, hogy ne keltsünk olyan szívóhatást vagy hullámot, ami abban kárt okozhat. Táblával tilthatják a hullámkeltést is.A fürdőzőkre nagyon kell vigyázni: a vitorlások, csónakok legalább tíz méterre kötelesek kikerülni őket, kivéve, ha mentenek valakit. Legalább 30 méteres távolságban kell elkerülni az úszót minden gépi erővel hajtott kishajónak, csónaknak, vízi sporteszköznek, és le is kell lassítani, hogy ne keltsünk túl nagy hullámokat. Közben arra is ügyeljünk, hogy ne vágjuk el az úszót a parttól. Ha a 30 méteres szabály betarthatatlan, úgy 5 km/órás sebességgel szabad elhaladni a fürdőző mellett - nyilván minél távolabb, annál jobb.A fürdők is jobban teszik, ha nem hívják ki a sorsot maguk ellen. A Tiszai Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság idén is ellátta jó tanácsokkal és tilalmakkal a vizek népét: lássuk a lényeget!Ha már sporteszközök: jet ski-vel nem hogy lassan, hanem sehogy sem szabad közlekedni Szegednél, csak a kijelölt helyen. A Tiszán a 180. és a 182. folyamkilométer között jelöltek ki pályát, de ott is ügyelni kell a többi vízi közlekedőre. Van egy kiskapu: ha a jet ski 4 méternél hosszabb, le lehet vizsgáztatni kishajóként. Ez esetben ugyanott közlekedhet, mint egy kishajó, vagyis bárhol. A vízisí, a "fánkozás" viszont megengedett belterületen is - feltételekkel. Kellő távolságra a parttól, fürdőzőktől, vízi járművektől, és plusz egy emberrel a fedélzeten, aki a vontatott embert és a kötelet figyeli.

Néhány jó tanács a vízirendőröktől:

Ne fürödjön teli gyomorral!

Soha ne ugorjon felhevült testtel a vízbe!

Figyeljen a víz alatti akadályokra!

Soha ne ússzon egyedül, társnak lehetőleg felnőttet válasszon!

Ne ússzon és ne bukjon a víz alá ugrálásra kijelölt területen!

Figyelje a strand területét jelző bójákat!

Ne fürödjön alkoholos állapotban!

Ha nem tud úszni, ne használjon gumimatracot!

Ismeretlen helyen soha ne ugorjon a vízbe!

Az úszógumi és a karúszó nem biztonságos, nem helyettesíti az úszni tudást, ne engedjük vele mély vízbe a gyerekeket! A mentőmellény vagy a mentőgallér a jó választás- még a jó úszó gyereknek sem árthat.

A fuldokló ritkán kiabál

Kapálózik és kiabál - így néz ki egy filmben a fuldoklás. Valójában azonban jóval csendesebben zajlik, és sokan nem ismerik fel a jeleit. A fuldokló keze a víz alatt "evezni" próbál, hogy fenntartsa a testet, a fej hátrafeszül, hogy a száj ne merülhessen a víz alá, de az nagyon közel van a vízfelszínhez. Ezek az ösztönös reakciók 30 másodperccel a víz alá süllyedés előtt lépnek fel: ilyenkor a fuldokló már nem tud sem segítséget kérni, sem reagálni a környezetére, az agya nem jut elég oxigénhez. A szem nem fókuszál és üveges, a légzés kapkodó, felületes.