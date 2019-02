Fény derült Szeged minivízesésének rejtélyére - cső hibásodott meg a tolózár aknában

Képeink szerda reggel készültek. Fotók: Farkas Judit

"A képeken látható vízfolyás a Tisza alatti (a csapadékvíz és a szennyvíz elvezetésére szolgáló) nyomócső és a parti (tolózár) akna befalazó idoma közti csőkapcsolat meghibásodásából származik. Az épület, ami mellett a vízfolyás látható, egy tolózár akna. Jelenleg a szivárgást megszüntettük, de a javítása – mely a Tisza tartósan alacsony vízállásakor lesz lehetséges – mindenképpen szükséges. Amint a Tisza vízállása engedi, elvégezzük a javítást."

Szombaton küldött be portálunknak szegedi olvasónk fotókat a város új "minivízeséséről" : az árvízi emlékmű és a Boszorkánysziget között, a "szemes" épület aljából csorgott a víz. Amit akkor még nem tudtunk, azt kiderítettük: az épület, amely mellett a vízfolyás látható, egy tolózár akna. Szerda reggel mi is megnéztük a terepet, a vízfolyást addigra kordonnal kerítették körbe: feltettük kérdéseinket a Szegedi Vízmű Zrt-nek. Mostanra meg is szüntették a szivárgást, derült ki a válaszból.