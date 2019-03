Fináléból Rekamié: újítottak a színházban - Határon túli magyar társulatokat várnak Szegedre

Marosvásárhely, Temesvár, Újvidék, Zenta és Nagyvárad színészei jönnek el Szegedre áprilisban. Barnák László , a színház főigazgatója elmondta, fő céljuk elhozni a határon túli magyar színházak előadásait, amelyek magyar szerzők műveiből készültek. Április 8-13 között lesznek láthatóak a kisszínházban este 7-kor, jegyek tegnaptól már kaphatóak.Először Az ördög próbájára várnak mindenkit. A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház előadását Radu Afrim rendezte, a szöveget a magyar társulattal együtt hozta létre. Egy vidéki üzletemberről szól a történet, aki kisfiának szeretne egy szülinapi előadást szervezni. Ez követi kedden az Exit, Schilling Árpád rendezésében a Temesvári Csiky Gergely színházból. A Láng Annamáriával közösen írt darab gazdasági bevándorlókról szól, akik egy színházban ragadtak.Szerda este sokszor díjazott, Kazahsztánt is megjárt Borisz Davidovics síremléke című előadást láthatják, Alekszandar Popovszki rendezésében. – Az író, Danilo Kis neve nem tűnik túl magyarosnak. Ő a jugoszláv posztmodern egyik legfontosabb figurája. Montenegrói és magyar volt, Esterházyval is levelezett. Nem írt magyarul, de beszélte a nyelvet – mesélte Lénárd Róbert, az Újvidéki Színház művészeti vezetője. A novella a forradalom fogalmát próbálta meg elcsípni, s a magyar kritikusok díjátadóján a legjobb előadás posztot zsebelte be. Ezt követi a Zentai Magyar Kamaraszínház nem kortárs, de örökzöld előadása, sajátos formanyelvvel. A fiatal színészekből álló kis társulat Molnár Ferenc Liliomát hozza el Mészáros Tibor rendezésében. Pénteken a szegediek Závada Pál darabja lesz látható, Az utolsó üzlet, a fesztivált pedig a Naftalin zárja. A Nagyváradi Szigliget Színház komédiáját Novák Eszter rendezte.Minden előadás után közönségtalálkozóra invitálják a nézőket az aulába, amelyeket Jászay Tamás és Proics Lilla kritikusok vezetnek majd. – Nem ítéletet mondunk, hanem meg akarjuk érteni, miért olyan, amilyen, amit a színpadon látunk – hangsúlyozta Jászay Tamás.