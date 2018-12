Ha vigyáznak rá, túléli az embert a zongorája - hát ő nem fogja - fotó

Lehangoló látvány az új sándorfalvi kerékpárút mellett. Fotó: Török János

– Ha gondját viselik, száz évnél tovább bírja. Jó néhány százharminc-száznegyven évessel volt már dolgom – felelte Lantos Tibor hangszerészmester a kérdésünkre: hány évig működőképes egy zongora. Az elsőt 1709-ben készítette Bartolomeo Cristofori firenzei csembalókészítő. Igazán a XIX. században vette át a vezető szerepet a billentyűs hangszerek között. „Viszonya a zenekari muzsikához ugyanaz, mint a metszeté a festményhez: sokszorosítja és mindenki számára hozzáférhetővé teszi; ha színeit nem reprodukálja is, reprodukálja fényeit és árnyékait" – mondta róla Liszt Ferenc. Vannak nevezetes zongorák, John Lennoné például, amelyen az Imagine-t is komponálta, 2000-ben 2,1 millió dollárért kelt el.A készülő sándorfalvi bicikliút melletti kidobott zongora történetét nem ismerjük.– Dolgoztam Svájcban, ott külön részleg foglalkozott a régi zongorák belsejének felújításával – mondta Lantos Tibor. – Azok a hangszerek kerültek oda, amelyeket a családok becsben tartanak mint nagyszülőktől, dédszülőktől örökölt holmit, és tudják, az elektromos hangszerek hangja sohasem lesz olyan szép, mint az igazi húros hangszereké. Egy zongorát aztán át is lehet alakítani: szekreterré, könyvespolccá, bárszekrénnyé, hiszen nemcsak hangszer, hanem bútor is. Szóval sokféle módja van annak, hogy az ősök életének egy fontos darabja velünk maradjon a mindennapokban. Már mifelénk is szokás ez az értékőrzés, és remélem, egyre inkább elterjed. Igen, én optimista vagyok.