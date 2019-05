Haág Zalán: A szocialisták szövetkeztek Európa bevándorláspárti erőivel

Kerítésmentes Európáért kampányolt Ujhelyi István hétfőn, amikor is beígérte a magyar határkerítés lebontását. A magyar és a szegedi szocialisták, korábban csakúgy, mint jelenleg, szövetkeznek Európa bevándorláspárti erőivel a magyar határkerítés lebontására – hangsúlyozta szerdai sajtótájékoztatóján Haág Zalán, a KDNP önkormányzati képviselője.



„Hogyha a kerítésmentes és egységes Európai Unióra vágynak, akkor az MSZP és a Párbeszéd szövetség listájára (…) szavazzanak" – idézte Ujhelyi István szavait a képviselő. Haág Zalán kiemelte, 2015-ben, a déli határkerítés építésekor egy erővágót adott át az akkori szocialista pártelnöknek Ujhelyi István, hogy ezzel „bontsák le a vasfüggönyt".



– 2015-ben, amikor Szegeden is illegális migránsok százezrei – köztük olyanok, akik később Nyugat-Európában elkövetett terrorcselekményekkel voltak összefüggésbe hozhatók – vonultak keresztül, Botka László szocialista polgármester arról beszélt, hogy a határkerítésre költött források kidobott pénzt jelentenek, a határvédelem pedig hasztalan. 2017-ben ugyancsak Botka László a Reutersnek nyilatkozta, hogy az MSZP lebontaná a határkerítést. A szegediek itt, a déli határ mentén megtapasztalhatták, milyen volt a város a határkerítés felépítése előtt. A fizikai és jogi határzár megvédi Szegedet, Magyarországot és Európát a szárazföldön érkező tömeges és illegális bevándorlással szemben – mutatott rá.



Hozzátette: ezért fontos, hogy május 26-án minél több szegedi támogassa a Fidesz–KDNP-szövetség európai parlamenti listáját, mert ez az egyetlen politikai erő, amely megvédi hazánkat a muszlim bevándorlástól és amely védi a keresztény civilizációt magyar és európai szinten is.