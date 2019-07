Harap-Lak a házőrzőnek

Épp a tápéi tarhonya készítésének alapjait sajátítottuk el a Csertő utcában Szanka Ferencnétől és barátnőjétől, amikor a kennelből hirtelen közbeszólt a házőrző: nem bírta tovább hallgatni az idegen hangokat a portán.



Ica elmondása szerint sosincs bezárva a kutyája, csak ha tarhonya készül az udvaron – ezért is kezdhetett nyugtalan csaholásba a keverék eb.



Állatszeretőként nem bírtuk ki, hogy ne lépjünk oda a négylábúhoz, és egyből mosolyt csalt az arcunkra, aztán a házikóját megpillantva még inkább fülig ért a szánk. Nem is házikója, külön lakosztálya van a tápéi kutyusnak, ami elég ötletes nevet kapott: ez a Harap-Lak.



Jól látszott, Ica kutyája nagyon szereti otthonát, szívesen terpeszkedik benne. A gazdától közben megtudtuk, nem mindig rendes jószág az eb: legutóbb amíg Ica templomban volt, egy egész tekercs papírtörlőt cincált szét a kutyus, biztosítva ezzel gazdája számára a többórás elfoglaltságot. Hogy miként jutott hozzá a gurigához a háziállat, a mai napig rejtély, de abban biztos, hogy okos egy kutya, ezért is szereti annyira a család.



A Harap-Lak név egyébként elterjedt az országban, viszont kutyaházon eddig még nem láttam kiírva. Pécsi, békéscsabai és madarasi gyorsétkezdén viszont annál inkább. Igaz, mindkét esetben jogos az elnevezés.