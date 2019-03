Jövő hónapban dőlhet el a terrorizmus finanszírozásával vádolt pár sorsa

Hétfőn folytatódott a Szegedi Törvényszéken a terrorizmus finanszírozásával vádolt kurd házaspár ügye. Az MTI tudósítása szerint mindkét vádlott arra hivatkozott, hogy kényszerrel vették rá őket arra, hogy csatlakozzanak a terrorszervezetnek számító Kurdisztáni Munkáspárthoz. Azt mondták, nem volt esélyük arra, hogy a hegyek között lévő táborokból megszökjenek, a dezertőröket pedig halállal fenyegették. Azt állították, érdemi fegyveres kiképzést nem kaptak, a férfi csupán néhány fotó elkészítése miatt fogott gépkarabélyt a kezébe.



A tárgyaláson ismertették a menekültügyi hatóság döntését, amelyben elutasították menedékkérelmüket. A hatóság döntött arról is, hogy légi úton Törökországba kell őket kitoloncolni, mert a Terrorelhárítási Központ szerint magyarországi tartózkodásuk nemzetbiztonsági kockázatot jelent. A per áprilisi tárgyalási napjain a bíróság többek között meghallgatja majd a vádlottakat megvizsgáló pszichológus szakértőt.



A vádirat szerint a férfi 2009-ben csatlakozott Törökországban a Kurd Munkáspárt nevű szervezethez. Náluk, Irakban katonai kiképzést kapott és 2010. és 2014. között fegyveres szolgálatot is teljesített, de harcokban nem vett részt. Az iraki hegyekben ruhát és élelmet szállított a Törökországban harcoló és a harcokból visszatérő egységeknek. Később, 2014-ben Szíriába helyezték, ahol egy Kobani környéki laktanya raktárban ugyancsak logisztikai feladatokat kapott.



Az iráni születésű, de kurd nemzetiségű nőt 2010-ben kereste meg és szervezte be a Kurd Munkáspárt, és menekültnek álcázva átvitték Irakba, ahol ő is katonai kiképzésben részesült, de a férfihez hasonlóan, nem harcolt, csak a katonák ellátásában segített. 2014-ben áthelyezték Szíriába, oda ahol a férfi is állomásozott.

Ott ismerkedtek meg, és egymásba szerettek. 2015 augusztusában döntöttek úgy, hogy nem szolgálnak tovább, szeretnének új életet kezdeni és összeházasodni. Még abban a hónapban elszöktek, és Irakba mentek, ahol 2016-ban összeházasodtak, majd embercsempészek segítségével Európa felé indultak. Végül a tompai tranzitzónában menedékjogi kérelmet terjesztettek elő, ahol elfogták őket.