Közel egy éve égett le a szegedi belvárosi iskola tornaterme: új, komplex tornacsarnok épülhet a Madáchban

Áprilisban lesz egy éve, hogy leégett a Szegedi Madách Imre Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tornaterme, amely a tűzben használhatatlanná vált. Lapunkban is beszámoltunk róla, hogy a tűz az iskola hatszáz négyzetméteres, különálló, téglaépítésű tornatermében ütött ki . A tűzoltóknak köszönhetően legalább a környező épületeket sikerült megvédeni, így a lángok nem okoztak károkat sem az iskola főépületében, sem a szomszédos lakóházakban. A tűz okának felderítésére szakértők bevonásával tűzvizsgálat indult, de a vizsgálat során nem találtak olyan tárgyi bizonyítékokat, amelyekkel egyértelműen megállapítható lenne a tűz oka . Így a hivatalos szakértői vélemény alapján ismeretlen okból gyulladt ki a belvárosi iskola tornaterme.Információink szerint a gyerekek testnevelésóráit azóta a Szegedi Rendőrkapitányság Párizsi körúti tornatermében tartják, ahol jó körülmények között egyszerre két osztály testmozgása is megoldott. Emellett az iskolában van egy kisebb, barakk tornaterem, az udvaron pedig a nagy sportpályán is biztosítani tudják a rendszeres testmozgást – jó időben. A leégett tornaterem épületét a nyári ünnepségek idejére zöld hálóval befedették, virágágyakkal és padokkal vették körül.Utánajártunk, mi a helyzet a tornateremmel, elkezdték-e már a felújítást, megkérdeztük a fenntartó Szegedi Tankerületi Központot és a tulajdonos önkormányzatot is, lesz-e újra tornaterme az iskolának. A Szegedi Tankerületi Központ igazgatójától, Plesovszkiné Ujfaluczki Judittól azt a rövid választ kaptuk, hogy a leégett tornaterem helyett új, komplex tornacsarnok létesítését tervezik. A kivitelezést pályázati forrásból kívánja a Szegedi Tankerületi Központ megvalósítani.Azt is megkérdeztük, fizetett-e a biztosító, erre a tankerülettől nem, ám az önkormányzattól kaptunk választ. Kardos János, a polgármesteri hivatal művelődési osztályának vezetője közölte, hogy a tankerületi központtól tavaly októberben kapott tájékoztatás szerint biztosítójuk felmérte a károkat, azokhoz kapcsolódóan kifizetések is történtek. Kardos János hozzátette, a tervdokumentáció kidolgozásával kapcsolatban egyeztettek a polgármesteri hivatal és a tankerületi központ munkatársai. Más segítséget az iskola, illetve fenntartója nem igényelt a várostól.Bár több információt nem kaptunk, az szinte biztos, leghamarabb nyáron kezdődhet el az iskola udvarán egy teljesen új csarnok építése, így várhatóan még egy tanévig szükség lesz a tanulók és tanáraik türelmére.