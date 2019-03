M9: Kőszeggel és Debrecennel köthetik össze Szegedet

A kormány a napokban nyilvánosságra hozta a versenyképességi programját, miszerint már tervezik az M9-es gyorsforgalmi út Zalaegerszeget elkerülő szakaszát, és a további nyomvonalakról is zajlanak az egyeztetések. Évtizedek óta tervezik az új autópályát, azonban eddig csak két szakasza épülhetett meg: az egyik rész Szekszárdnál, a 6-os főúttól indul, és autóútként ér át a Duna fölött Szent László híd néven az 51-es főúthoz, míg a másik rész a Kaposvárt elkerülő 610-es út.



A tervek szerint a Dunántúlon Kőszegtől Szekszárdig épül meg a négysávos gyorsforgalmi, érintve Szombathelyet, Körmendet, Zalaegerszeget, Nagykanizsát, Kaposvárt, Szekszárdot és Pécset is, ezzel a régió nagyobb városainak biztosítva a nemzetközi gazdasági vérkeringésbe történő bekapcsolódást. Az M9-es folyatatásának vonala még nem végleges, de megépülhet a mohácsi Duna-híd, ezen keresztül lehetne Pécsről eljutni Szegedre, az utóbbi városban pedig az M5-ös és M43-as sztrádával találkozna az új autópálya. Innen pedig Debrecenig vezetne a négysávos út, érintve Békéscsabát. Ezen a szakaszon egyébként már megépült a Debrecen és Berettyóújfalu közötti M35-ös számú út mintegy 30 kilométeren, illetve ebbe a részbe tartozik bele a 2018-ban átadott hódmezővásárhelyi elkerülő is, amely 13 kilométerrel rövidíti meg a Szeged–Békéscsaba közötti utazást.



Ahogyan a Magyar Nemzet írta: az M9-es a Budapest-központú, sugaras gyorsforgalmi úthálózat oldására építendő, gyűrű irányú úthálózati elem. A sugaras szerkezet azt eredményezi, hogy a Budapest felé vezető utakon és az M0-n manapság számos olyan jármű közlekedik, amelyeknek az úti célja egy fővárostól távoli város vagy körzet. A gyűrű irányú utak ezeknek jelentős időbeli és üzemanyag-megtakarítást jelentenek, miközben a főváros környékének terhelése kisebb lesz.