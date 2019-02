Már helyben csomagolják a fűszerpaprikát Mórahalmon

A paprika mellett más fűszernövények csomagolására is alkalmas az új berendezés.

Archív fotó: Karnok Csaba

Mint megírtuk, Mórahalom önkormányzata hat éve kezdett bele a fűszerpaprika-termelés fellendítésébe (2018. szeptember 26.: Helyben készül a paprikaőrlemény – Feldolgozóüzem is lesz Mórahalmon). Csányi László, Mórahalom alpolgármestere korábban azt mondta, hat évvel ezelőtt a Kotányival való együttműködés alapozta meg a mórahalmi fűszerpaprika-termesztés újjáélesztését.Az együttműködés egy újabb fontos része, hogy idén helyben csomagolják a fűszerpaprikát. A cél már a kezdetektől fogva az volt, hogy helyben történjen a teljes munkafolyamat, a paprika felvásárlásától kezdve egészen annak a kereskedelmi forgalomba juttatásáig. Mindez a méltán híres szegedi fűszerpaprika hagyományának fennmaradását szeretné szolgálni ebben a homokháti térségben.Csányi László, aki egyben a fűszerpaprika-program felelőse is, elmondta, egy másik beruházás részeként épül a paprikazöldlevél-szárító, amely a tervek szerint májusban kezd működni. Ezzel a nagy teljesítményű géppel a sóskától a zöldséglevélen át a különböző káposztafélékig óránként 3 tonna zöldséget lehet majd szárítani. Megépült a paprikaszikkasztó is, amely az utóérlelést végzi.Az új csomagológépet is beüzemelik majd a szezon végén, amellyel helyben tudják előkészíteni a feldolgozott paprikát. A szerkezet beépítése már megtörtént, a próbaüzem folyamatban van. Ezzel nemcsak a fűszerpaprikát, de más fűszernövényeket is be lehet csomagolni.A zacskó címkéjén az „Ízében az erő" szlogen olvasható majd. Az említett beruházások munkahelyteremtéssel járnak: a szárító esetében műszakonként 12 ember dolgozik, amit igény esetén tovább bővítenek, illetve a malomban is szükség lesz további munkaerőre.