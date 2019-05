Másodfokon is elítélhetik Botka László embereit - Nem sokkal a tárgyalás előtt mondott le a vádlott alpolgármester

Másodfokon is kimondhatják Botka László embereinek bűnösségét. Fotó: Havran Zoltán/Magyar Nemzet

Még nincs egy hete, hogy lemondott Solymos László, Szeged korábbi alpolgármestere. A döntését személyes és magánéleti okokkal magyarázta. Érdekes azonban, hogy nem sokkal azelőtt távozott, mielőtt ismét bíróság elé kell állnia az úgynevezett szegedi parkolóperben. Nem sokkal ezelőtt ment nyugdíjba egy másik vádlott, Mózes Ervin korábbi címzetes főjegyző.Ahogy korábban megírtuk, elítélte a szegedi parkolási botránnyal kapcsolatban indult per vádlottjait tavaly októberben a Gyulai Járásbíróság. Mózes Ervint felbujtóként elkövetett hűtlen kezelés miatt nyolc hónap börtönbüntetésre egy évre felfüggesztve, Solymos László lemondott alpolgármestert hat hónap börtönbüntetésre ítélték, szintén egy évre felfüggesztve, Kalmár Gábor, Botka László kabinetfőnöke tíz hónap börtönt kapott első fokon, egy évre felfüggesztve.Emellett az első- és másodrendű vádlottak társtettesként elkövetett hűtlen kezelésért tíz, illetve nyolc hónap börtönbüntetést kaptak első fokon, egy évre felfüggesztve. A parkolási üzletág volt vezetője tíz hónapot kapott, ugyancsak egy évre felfüggesztve. A bíróság határozott arról is, hogy a vádlottaknak több mint 550 ezer forintnyi perköltséget közösen kell megfizetniük. A per vádlottjai akkor nem mentek el az ítélethirdetésre, ügyvédjeik képviselték őket.Most csütörtökön mindannyian újra bíróság elé állnak, mert délelőtt lesz az ügy másodfokú tárgyalása, már a Gyulai Törvényszéken.Botka László embereit azzal vádolják, hogy több mint 40 millió forint kárt okoztak a városnak parkolóbérletek osztogatásával. Az ügyészség szerint 2008 és 2012 között 307 ingyenes parkolóbérletet adtak, amelyek odaítéléséről vezetői értekezleteken döntöttek. A probléma az volt, hogy olyanok is kaptak ingyenes éves parkolóbérletet, akiknek a bíróság szerint semmi közük sem volt Szegedhez, ráadásul a bérletek kiadásához a közgyűlés felhatalmazása kellett volna.Az akkori ítélethirdetés után Serfőző Katalin, a Csongrád Megyei Főügyészség helyettes szóvivője elmondta, hogy a bíróság a váddal egyezően megállapította, hogy a vádlottak jogosulatlanul, jogszabályi felhatalmazás vagy képviselő-testületi döntés nélkül kértek, illetve adtak ingyen éves parkolóbérleteket. Ezzel pedig a Szegedi Közlekedési Kft.-nek, illetve az önkormányzatnak vagyoni hátrányt okoztak. A bíróság a vádlottak védekezését elvetette, és az ügyészségi állásponttal egyezően megállapította a szándékosságot és a vagyonkezelői jog megszegését is – tette hozzá Serfőző Katalin.Botka László és a vádlottak persze – ahogy általában mindig, amikor a független bíróságok olyan ítéletet hoznak, ami nem tetszik nekik – koncepciós pert emlegettek.