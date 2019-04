Meghódítani a világot egy gitárral?

Hart Gábor, a Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Kar művész-gitár tanári szakos hallgatója már 12 éve gitározik. Fotó: Bobkó Anna

Több zenei versenyen is kiemelkedő helyezést ért el az SZTE ZMK végzős hallgatója, Hart Gábor: e sikersorozat része a Virtuózok is. A műsorban a „nagyok" kategóriájában a döntőig jutott, majd a második helyen végzett.– Anyukám és nagyapám nyomására jelentkeztem a Virtuózokba. Gitáros korábban még nem ért el jó eredményt hasonló versenyben, éppen ezért teljesen nyugodt voltam végig, hiszen nem gondoltam, hogy ilyen messzire jutok majd – meséli Hart Gábor. – Az egyetemi éveim alatt a legfontosabb versenyem a Szegedi Gitárfesztivál volt, amelyre egy darabot kellett írni. Ebben sokat segített tanárom, Pavlovics Dávid, ami hozzásegített ahhoz, hogy ezt a versenyt is megnyertem. Ez a gitárfesztivál az EuroStrings európai gitárfesztiválok magyarországi versenye, így 8 európai országba utazhatok fesztiválokra – teszi hozzá a fiatal. A fesztiválsorozatot 16 országban rendezik, az egyes országok nyertesei pedig, összesen 16-an, Londonban versenyeznek majd egymással.Az SZTE-s tehetség a szegedi színházban rendszeresen zenél, többek között az Evita rockoperában is láthatta a nagyközönség.– Hihetetlenül örültem a felkérésnek, és hatalmas élmény volt számomra. Először a Margitszigeten mutattuk be az Evitát 5-6 ezer ember előtt, majd később újra visszavittük oda, illetve Szegeden is többször előadtuk. Emellett játszhattam már az egyetem rektori épületének dísztermében is, rendszeres fellépője vagyok az egyetemi rendezvényeknek, diplomaosztóknak, kulturális fesztiváloknak – meséli élményeit.Mindig érzelmekből, tapasztalatokból táplálkozik a zenész, ezeket megpróbálja közvetíteni.– A zenei stílusomat illetően elég vehemens vagyok, igyekszem rengeteg virtuóz darabot játszani, de emellett kortárs zenéket is előadok. A célom, hogy megtalálja a klasszikus zenét kedvelő tömeg is azt, amit szeret, de az is, aki csak a gitár miatt jön be. Lassú darabokat is játszom, így a lírai, romantikusabb énem is megmutat-kozhat. Általában valamilyen hangszercsoportról írok át zenéket gitárra, például könynyűzenei együttesekről vagy jazzformációról – mondja Hart Gábor.A fiatal tehetség a későbbiekben gitártanítással szeretne foglalkozni. Elsődleges célja, hogy olyan embereket taníthasson, akik a zene szeretete miatt vágnak bele a tanulásba.