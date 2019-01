Önállóan gyűjtik be és dolgozzák fel a hulladékot

A fejlesztést bemutató sajtótájékoztatón Nógrádi elmondta, az érintett települések azért váltak ki a szegedi hulladékgazdálkodási rendszerből, mert annak fejlesztése nem vette figyelembe a térség speciális igényeit. A 2020 végére megvalósuló, 2,5 milliárd forintos összköltségű beruházás mintegy 35 ezer embert érint. Mórahalom polgármestere hozzátette: idén a projekt előkészítése zajlik, a beszerzések jövőre indulnak.



A térségben jelentős a tanyán élők aránya, ezért olyan szállítójárműveket is vásárolnak, amelyek alkalmasak a dűlőutakon történő szállításra. A mezőgazdaságban fontos a kertészeti kultúrák szerepe, ezért magas a zöldhulladék aránya, így bővítik ennek gyűjtését, emellett külön rendszert alakítanak ki az üveghulladékok újrahasznosítására is – közölte Nógrádi Zoltán.



A településeken „háromkukás" rendszer működik majd, a háztartások külön gyűjtik a kommunális, a szelektív és a zöldhulladékot. Kisteleken a zöldhulladék-kezelésre, Mórahalmon pedig az újrahasznosítható hulladék válogatására alakítanak ki önálló telephelyet. A pályázat fontos célkitűzése az is, hogy a településeken keletkező csomagolási hulladékot 90 százalékban szelektíven gyűjtsék vissza. Ennek érdekében szemléletformáló és ismeretterjesztő kampány is indul – tudatta a homokháti város polgármestere.