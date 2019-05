Orvosnak készült, most cápák esznek Mucsi Dávid kezéből

Mucsi Dávid egy macskacápával kezében.

Mucsi Dávid. Fotó: Kuklis István

Fehér cápákkal merülhet szeptemberben Mexikóban.

Magyarországon alig féltucatnyi szakértő van, akik értenek a cápaetológiához. Egyikük egy szegedi fiatalember, Mucsi Dávid. A 29 éves egyetemista élete véletlenül sodródott ebbe az irányba, de ha már így alakult, úgy döntött, szakértője lesz a területnek.– Eredetileg orvos akartam lenni, de 2 ponttal lemaradtam az egyetemről – mesélte. Biológia szakon kezdett el tanulni, és bár megszerette, tudta, hogy nem akar laboratóriumokban üldögélni. – Összesen 16 évet vízilabdáztam, közel 7 éve elkezdtem búvárkodni is, így adott volt, hogy valami olyasmit keresek magamnak, ami kapcsolatba hozható a tengerrel. Így végeztem el az ELTE-n tengerbiológia-kurzusokat.Dávid jelenleg az Állatorvosi Egyetem mesterképzésére jár, PhD-fokozatot szeretne szerezni cápaetológiából. Mellette a fővárosi állatkert cápasulijában dolgozik: azokkal a cápákkal és rájákkal foglalkozik, amelyek az épülő Biodóm 1 millió literes medencéjébe kerülnek majd.– Arra tréningezzük őket, hogy szokják meg az ember közelségét, és partnerkent vegyenek reszt állatorvosi vizsgálatokban. Kézből etetjük őket. Ezt világszerte is csak kevesen vállalják, és megtanítjuk bizonyos kézjelekre is őket – mesélt munkájáról. Dávid tehát szinte napi szinten úszkál cápák között, a nyílt tengeri búvárkodás viszont egészen más.– A tengeri búvárkodás megmaradt hobbinak, bár abból is megszereztem a merülésvezetői képesítést, és időnként viszek csoportokat. Egyedüli magyarként voltam már Dél-Afrikában is egy négyhetes cápakutató programban, ahol felszíni ketrecben merülhettem fehér cápákkal. Nemrég azonban olyan lehetőséget kaptam, amire mindig is vágytam: szeptemberben Mexikóban merülhetek fehér cápák közé, 10 méteres mélységbe.Az utat Dávid egy internetes szavazáson nyerte meg, ahol 180 indulóból a világ minden tájáról ő gyűjtötte össze a legtöbb szavazatot. Kalandjairól filmet is forgat majd.– A mélységben fokozatosan elvesznek a színek, így egyetlen felvétel sem adja vissza, milyen csodálatos ez a világ. De igyekszem azoknak az embereknek is megmutatni ezt, akiknek nincs lehetőségük személyesen látni – mondta Dávid, aki annak ellenére is Magyarországon maradna, hogy cápakutatóként itt viszonylag kevés gyakorlati tapasztalatot szerezhet. – Utazni bármikor tudok, viszont szeretnék az lenni, aki itthonról tudja szakmailag segíteni azokat, akik szintén ezzel a területtel akarnak a jövőben foglalkozni.