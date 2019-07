Pálinka és birkapörköt volt a menü Szatymazon, ahol utcabállal zárták az idei őszibarackünnepet

A Barackvirág Népdalkör és a Szent István Katolikus Általános Iskola közös ünnepi műsorával kezdődött Szatymazon péntek délután az Őszibarack-fesztivál és falunap. Már bejáratott hagyománya a településnek, hogy a legutóbbi falunap óta eltelt egy évben született gyermekek is „bemutatkoznak" ilyenkor: Barna Károly polgármester 31 babát és szüleit köszöntötte az idén virággal és emléklappal. A településünnep alkalmából második alkalommal meghirdetett pálinkaversenyre 127 nevezés érkezett a régióból – a barackpálinkák uralta mezőnyből 12 kategóriában hirdettek befutókat, de más kitüntetéseket is átadtak, Bérczy Béla Józsefné körzeti védőnő az egészségfejlesztés terén végzett életművéért vette át Szatymaz községért kitüntető címet. Szabó Ödön László pedig sportegyesületi vezetői tevékenységéért vehette át ezt a kitüntetést.Az őszibarackünnep szombaton is folytatódott, négy helyszínen is. Ingyenes ételkóstolókkal, fogatversennyel, pálinkakóstolással és gyerekprogramokkal várták a helyieket és a környékbelieket.Az egyik leglátványosabb program egy hatalmas bográcshoz köthető, amiben 1200 adag babgulyást készítettek el.- Nyolcban kiló krumpli, száz kiló hús, nyolcvan kilóban, ugyanennyi hagyma és sok-sok fűszer kellett ehhez az 1200 adag ételhez – mondta Egyházi András, aki a Fehértói halászcsárdából jött Szatymazra babgulyást főzni. Az ételt egyébként szétosztották a helyiek között.Közben egy másik helyszínen több bográcsban is birkapörkölt rotyogott, ugyanis birkafőző verseny is volt a falunapon, ahova a Vajdaságból is érkezett nevező.- Semmi speciális receptem sincsen. Kell víz, birka, azaz víz nem is biztosan. Ha az ember fedőt rak a bográcsra, és sok hagymát tesz a hús alá, akkor ereszthet annyi lehet, hogy nem is kell hozzá vizet adni – árulta el a Topolyáról érkezett Mandic Tibor.Az ételeket pedig a legtöbben pálinkával öblítették le, amiből volt bőven, már az említett pálinkaverseny miatt is. A versenybe benevezett italokat is szétosztották a nagykorú látogatók között.- A 127 fajta pálinka között tényleg volt szinte mindenféle. Természetesen barackból volt a legtöbb, de volt, aki mandarin, vagy éppen céklapálinkával próbálkozott – mondta a versenyt szervező Horváth Tamás, aki azt önkormányzatnál dolgozik.A kóstoltató pult mellett találkoztunk Bakos Józseffel. A helybéli férfi azt mondta, hogy megkóstolta a különlegesebbnek mondott pálinkákat is, de szerinte a szatymazi baracknak nincs párja.Pálinkákat egyébként nem csak a környékről hoztak, Volt aki a Dunántúlról érkezett, de a Vajdaságból is hoztak italokat.Horváth Tamás azt is elmondta, hogy a háromtagú zsűrinek elvileg nem szabadna meginnia a pálinkákat. Egy-egy centet kapnak italonként, amit kiköpnek és utána még vizet is kell inniuk, hogy jól dolgozhassanak.Akik pedig kulturális programra vágytak, csak a nagysátorba kellett bemenniük. Ott volt táncbemutató a Pálinkó Lujza Tánciskolával, és a Szatymazi Ritmikus Gimnasztikacsoporttal. Délután Magyar Rózsa, Kökény Attila, Matyi és a hegedűs és Zoltán erika lépett fel., este pedig utcabállal zárták az idei szatymazi falunapot.