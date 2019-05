Pásztorkutyások találkoztak az Agórában

A PDF Állat- és Környezetvédelmi Alapítvány szervezett pásztorkutyás találkozót, amelyik a II. KEPCon - Európai Pásztorkutyás Konferencia és Szabadegyetem része volt. A pásztorkutyások szombaton a Szent-Györgyi Albert Agórában találkoztak. A rendezvényen jelen volt Bognár Lajos (élelmiszerlánc-felügyeletért felelős helyettes államtitkár, és Kakas Béla a Csongrád Megyei Önkormányzat elnöke. A rendezvény a pásztorkutyák és nagyragadozók, valamint a pásztorhagyományok értékeivel foglalkozik, kiemelve magyar pásztorkutyáink jelentőségét napjainkban.



A pásztorkutyák külsőre nagyon különböznek, de a jellemük szinte egyforma. A fiatal juhászkutyák szinte a "pásztortudással együtt születnek", a kiképzésük során legtöbbször csak a természetes ösztöneiket kell továbbfejleszteni, illetve néhány alapvető engedelmességi parancsot kell megtanulnia, mint például hogy jöjjön a hívásra, vagy parancsra megálljon. A kiképzőnek ezután már szinte csak meg kell várnia a kutya 6-10 hónapos korát, amikor magától "futni kezd".



A puli gyors, értelmes és fáradhatatlan, a pumi vakmerően bátor, a kuvasz erős és megvesztegethetetlen, míg a komondor nemcsak félelmetesen erős, de méltóságteljes is. Látható tehát, hogy csak a magyar kutyafajták között is mennyi a különbség még akkor is, ha hasonló célból tenyésztik őket. Mindezeknek megfelelően más helyzetekben, más állatok terelésére érdemes ezeket a juhászkutyákat felhasználni – tudtuk meg a rendezvényen.