Reggeltől estig verték a blattot a szatymazi kocsmában - fotók

- Szatymazon ez már a harmadik Ulti Mustra , a versenyző pedig az ultiszövetség honlapjáról tájékozódhattak a feltételekről. Azt szeretnénk elérni, hogy Szatymaz is bekerüljön a hazai ulti vérkeringésbe

Szatymazon, a Báló Kocsma ülöntermében találkoztak szombaton a ártya, egészen pontosan az ulti szerelmesei. Több mint harmincan jöttek össze, és nem csak a megyéből, hanem messzebbről is érkeztek játékosok. A játékot reggel kilenc órakor kezdté , és délután ötig nem is hagytá abba, csak amíg megebédeltek.A versenyt egyébként a Magyar ártya Napja alkalmából rendezté , és a játékon túl Pándi László szervezőnek egészen komoly – ártyával kapcsolatos – céljai vannak.– mondta Pándi László.A szervező azt is elmondta, hogy az ultisok egyik fő célja az, hogy a fővárosi, Kazinczy utcai épületet, ahol megalakult azt első magyar ártyamanufaktúra, nevezzé el a Magyar ártya Házának.- Csongrádról érkeztünk háromfős ülönítménnyel – mondta Fagyal Béla, aki bizakodni bizakodott, de tartott az erős mezőnytől. Kiderült, hogy Szatymazra több korábbi országos bajnok is ellátogatott, ráadásul ő, a kicsivel több mint negyven évével, még nagyon fiatalnak számít, az „öreg ró á " özött.