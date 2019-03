Sófi ösztöndíjat ért az új agyi gyógyszerbeviteli módszer és az agyi áttérképezés

A mai napon mindenki nyertes, hiszen bemutathatta munkáját és gyakorlatot szerzett a tudományos előadások terén, ami jelentős lépés lehet karrierje során. Tudományos munkára pedig mindannyian alkalmasak

19 előadás hangzott el csütörtökön a Sófi Alapítvány idei tudományos ösztöndíj konferenciáján. A nyitott előadásokon a Szegedi Tudományegyetem biológus mesterszakos, illetve élettudományok doktori iskola hallgatói számoltak be kutatási területükről. A nap végén a SZTE Szegedi Tehetségpont részeként működő Szegedi Tudományegyetem Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítvány ösztöndíjait is átadták a legjobbaknak.A rendezvény díszvendége Erdei László Akadémiai díjas növénybiológus emeritus professzor volt, aki kiemelte: az alapítvány egyre magasabb színvonalon termeli ki a tudományos szakembereket.– jelentette ki a professzor.A zsűri szerint idén minden eddiginél erősebb volt a mezőny. A biológus mesterképzés kategória fődíját a vele járó százezer forinttal végül Porkoláb Gergőnek ítélték oda, aki csoportjával új agyi gyógyszerbeviteli rendszert fejlesztett ki: nanorészecskék segítségével juttat hatóanyagokat az agyba. A Phd-kategóriában, melynél az élettudományok bármely területéről lehetett pályázni, Molnár Kinga nyert. Ő az agyi áttérképezést kutatja, vagyis azt, hogy a tumorsejtek hogyan jutnak be az agyba.A Sófi ösztöndíjat 18 éve alapította Sófi József, azóta pedig számos kiemelkedő tudósról mondható el, hogy ezzel indult el karrierje.