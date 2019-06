Sokan vándorolnak nyugat-európai országba Szegedről

Lezárult a fiatalok nemzetközi vándorlását mérő kutatás, melyben a szegedi önkormányzat is közreműködött. A záróesemény előtti sajtótájékoztatón Nagy Sándor alpolgármester elmondta, Szegedre főként Szerbiából és Romániából költöznek be, míg a városból főként nyugat-európai országokba vándorolnak. Mint mondta, a projektben arra keresik a választ, milyen motivációval lehetne visszacsábítani az ifjúságot a megyeszékhelyre. Kovács Marcell projektvezetőtől megtudtuk, 8 európai országból 16 intézmény vett részt, köztük a Központi Statisztikai Hivatal is, mely folyamatosan keresi a más országokkal való kapcsolatot, ugyanis a nemzetközi vándorlásról szóló kutatás nem egyszerű feladat.